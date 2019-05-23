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قبل القيادة.. 6 خطوات لتأمين سيارتك في الجو الحار

تلعب العديد من الوسائل والإمكانات في السيارة دورا كبيرا على مستوى صيانة السيارة وحماية أجزائها من الاشتعال بشكل عام وبالأخص خلال شهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة
تحرير:محمود نبيل ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
حرارة السيارة
حرارة السيارة
تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة قاسية، وهو ما يسعى البعض لتفاديها بتناول بعض المأكولات الغنية بالسوائل في وجبة السحور، وتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة على مدى ساعات النهار، وبالنظر إلى السيارات، فإنها أيضًا تحتاج إلى عناية خاصة، لا سيما وأن الإهمال في مثل هذه الأمور قد يعرض المحرك للاشتعال، وبالأخص في درجات الحرارة العالية للغاية، الأمر الذي يستلزم عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها قائد السيارة قبل التفكير في استخدامها بمثل هذه الأجواء الحارة.
وهنا نستعرض أهم الأمور التي يجب القيام بها سواء للحفاظ على كفاءة السيارة أو حماية أجزاء المحرك من الاشتعال أثناء السير. المكابح تعد واحدة من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها السائق بشكل رئيسي، وهي أهم عوامل الأمان والسلامة في السيارات بشكل عام، إذ تعد من القطع الرئيسية التي يجب الاعتناء بها قبل بداية
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أفضل 5 سيارات بأبواب جانبية بالتاريخ

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12 نصيحة لإنقاذ سيارتك من درجات الحرارة المرتفعة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بواقع من 4 إلى 5 درجات، اليوم. فما الإجراءات والخطوات التي تستطيع من خلالها تجنب الحرارة الشديدة في أثناء القيادة؟ وما الإجراءات الكفيلة بتجنيب سيارتك خطورة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل يضر به؟ نرصد في هذا التقرير 12 نقطة يمكنك من خلالها الحفاظ على سيارتك.
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تبدأ من 300 ألف جنيه| مقارنة بين «إيكو وسول وتيفولي»

يقع كثير من الراغبين في شراء سيارة جديدة، في حيرة بالغة، خاصة في ظل التنوع الكبير في الأنواع والموديلات، ومواصفات وعيوب كل منها، ولكن استطاعت علامات تجارية بعينها تحقيق مبيعات كبيرة خلال العام الحالي. «التحرير» تعقد مقارنة بين ثلاثة طرازات رياضية كروس أوفر متعددة الاستخدامات، من حيث الأسعار والمواصفات والخامات المستخدمة وسعة المحرك وقوته وقياسات كل سيارة منها على حدة، وهي «السيارة الأمريكية فورد إيكو، والكورية سانج يونج تيفولي، والكورية كيا سول».
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وصلت لـ250 ألف جنيه| BMW ترفع راية التخفيضات

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من مليون وثمانمئة ألف عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، فتراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. أعلن وكيل سيارات BMW في مصر، عن قائمة بالأسعار الجديدة متضمنة تخفيض عدد من الطرازات بنسبة تراوحت بين 27 ألفا و250 ألف جنيه، لأربع سيارات، بينها «سيدان، ورياضية متعددة الاستخدامات، وفاخرة، بعد أن خفضت أسعار عدد من سياراتها فبراير الماضي.
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المقاعد ضيقة.. هذه السيارات لا تناسب طوال القامة

لا شك أن العديد من العوامل تلعب أدوارًا كبيرة في جذب الجماهير نحو السيارات المختلفة، خاصة في ظل تباين الصفات التي تعتم عليها الشركات العالمية في تصنيع الموديلات المختلفة في الأسواق العالمية. وتعد المساحات البينية من أهم الأمور التي تراهن عليها الشركات لإراحة المستخدمين بشكل واضح، وهي نفسها العوامل التي قد تؤدي إلى فشل بعض الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، خاصة إذا عانت بعض السيارات من صغر حجم المساحات المتروكة بين صفوف المقاعد المختلفة في السيارة.
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