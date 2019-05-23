قبل القيادة.. 6 خطوات لتأمين سيارتك في الجو الحار

تلعب العديد من الوسائل والإمكانات في السيارة دورا كبيرا على مستوى صيانة السيارة وحماية أجزائها من الاشتعال بشكل عام وبالأخص خلال شهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة

تحرير:محمود نبيل ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

حرارة السيارة

تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة قاسية، وهو ما يسعى البعض لتفاديها بتناول بعض المأكولات الغنية بالسوائل في وجبة السحور، وتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة على مدى ساعات النهار، وبالنظر إلى السيارات، فإنها أيضًا تحتاج إلى عناية خاصة، لا سيما وأن الإهمال في مثل هذه الأمور قد يعرض المحرك للاشتعال، وبالأخص في درجات الحرارة العالية للغاية، الأمر الذي يستلزم عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها قائد السيارة قبل التفكير في استخدامها بمثل هذه الأجواء الحارة.

وهنا نستعرض أهم الأمور التي يجب القيام بها سواء للحفاظ على كفاءة السيارة أو حماية أجزاء المحرك من الاشتعال أثناء السير. المكابح تعد واحدة من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها السائق بشكل رئيسي، وهي أهم عوامل الأمان والسلامة في السيارات بشكل عام، إذ تعد من القطع الرئيسية التي يجب الاعتناء بها قبل بداية