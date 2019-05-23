قبل القيادة.. 6 خطوات لتأمين سيارتك في الجو الحار

تلعب العديد من الوسائل والإمكانات في السيارة دورا كبيرا على مستوى صيانة السيارة وحماية أجزائها من الاشتعال بشكل عام وبالأخص خلال شهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة
تعيش مصر في الوقت الحالي موجة حارة قاسية، وهو ما يسعى البعض لتفاديها بتناول بعض المأكولات الغنية بالسوائل في وجبة السحور، وتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة على مدى ساعات النهار، وبالنظر إلى السيارات، فإنها أيضًا تحتاج إلى عناية خاصة، لا سيما وأن الإهمال في مثل هذه الأمور قد يعرض المحرك للاشتعال، وبالأخص في درجات الحرارة العالية للغاية، الأمر الذي يستلزم عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها قائد السيارة قبل التفكير في استخدامها بمثل هذه الأجواء الحارة.
وهنا نستعرض أهم الأمور التي يجب القيام بها سواء للحفاظ على كفاءة السيارة أو حماية أجزاء المحرك من الاشتعال أثناء السير.
المكابح
تعد واحدة من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها السائق بشكل رئيسي، وهي أهم عوامل الأمان والسلامة في السيارات بشكل عام، إذ تعد من القطع الرئيسية التي يجب الاعتناء بها قبل بداية
وهنا نستعرض أهم الأمور التي يجب القيام بها سواء للحفاظ على كفاءة السيارة أو حماية أجزاء المحرك من الاشتعال أثناء السير.
المكابح
تعد واحدة من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها السائق بشكل رئيسي، وهي أهم عوامل الأمان والسلامة في السيارات بشكل عام، إذ تعد من القطع الرئيسية التي يجب الاعتناء بها قبل بداية الصيف، ويجب التأكد من سلامتها بشكل دوري، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وزيادة احتمال التنقل أو السفر بالسيارة مع العائلة، لذلك يجب الحرص على كفاءة الفرامل وصيانتها أو حتى تغييرها في حالات معينة.
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دورة التبريد
تعد هذه الدورة هي أساس عملية التبريد، وهي العامل الرئيسي في خفض درجات حرارة السيارة وأجزاء محركها، إذا كنت تداوم على وضع المياه بشكل أسبوعي في الوعاء المخصص للتبريد في السيارة، التي تعمل على تغيير المياه المستخدمة في دورتها، فإنه يجب عليك تغيير معدل وضع الماء ليصبح بصفة نصف أسبوعية، خاصة إذا ما كانت الموجة الحارة تمتد لبضعة أيام، وذلك قبل دخول فصل الصيف، خاصة أن تلك الفترة من العام تكون السيارة في حالة من الارتباك نتيجة تغير واضح في درجات الحرارة.
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وتعد مراعاة الخراطيم والأجزاء المكونة من دورة التبريد، يمكن أن تجعل محرك السيارة يعمل بكفاءة، كون عملية فحص الخراطيم والأنابيب، والتأكد من تركيبها جيدًا وعدم احتوائها على أي ثقوب أو تلف واضح يسهم بشكل رئيسي في سير دورة التبريد على النحو الأمثل.
الرادياتير
لا شك أنه من بين الوحدات الأكثر تأثيرًا في تلك الدورة، ويجب التأكد من سلامة مبرد السيارة وعمله بكفاءة مع دخول فصل الصيف، وذلك لأنه الجزء الذي يضمن عمل المحرك بشكل جيد في درجات الحرارة العالية، ويجب أيضًا التأكد من عمل المروحة الخاصة بالسيارة، حتى لا تتسبب في سخونة السيارة حتى مع وجود المياه.
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التكييف
مع ارتفاع درجات الحرارة يكون دومًا مُكيف الهواء هو أهم إمكانيات السيارة، لذلك فإن عملية الصيانة يجب أن تشمل تلك القطعة بشكل رئيسي والعمل على التأكد من سلامة كل القطع المكونة له، لذلك يجب التأكد من عمله بكفاءة قبل أن ترتفع الحرارة في فصل الصيف بشكل أكبر، وفحص القطع التي تحتاج إلى تغيير عاجل.
زيوت المحرك
من أهم وسائل صيانة المحرك الرئيسية، هي تغيير القطع الحيوية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات كبيرة حال إهمالها، لا سيما أنها من أهم العوامل المؤثرة في كفاءة السيارة أو قد تؤدي إلى تعطل أجزاء أكبر منها، حيث يقوم الزيت بتسهيل حركة أجزاء المحرك ويحافظ عليها، لذلك ينصح بتغيير الزيت قبل فصل الصيف، أو على الأقل فحص الزيت قبل السفر خلال الصيف.
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فلتر الهواء
لا يمكن التعامل معه على أنه من بين القطع الثانوية، فهو من أبرز عوامل صيانة السيارة في الحرارة العالية، حيث يحول فلتر الهواء طوال فصل الشتاء دخول العديد من الجسيمات الضارة والهواء غير النقي للمحرك.