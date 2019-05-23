جريمة

سر الـ10 آلاف جنيه في اختطاف ميكانيكي بالعمرانية

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
اختطاف
اختطاف
لم يتردد عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات في الإقدام على اختطاف نجل ميكانيكي دراجات نارية بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة بسبب خلاف على مبلغ مالي يقدر بنحو 10 آلاف جنيه قيمة دراجة اشتراها المختطف منه ومتبقي عليه 10 آلاف جنيه من قيمتها فاستعان بأحد أصدقائه لتنفيذ مخططه، واحتجزا الشاب المقصود في شقة بنفس المنطقة وطلبا فدية مالية بنفس القيمة من والده إلا أن الأخير لجأ إلى الشرطة التي أعدت خطة محكمة انتهت بالإيقاع بالمتهمين وتحرير نجل الميكانيكي دون تعرضه لمكروه.
تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ميكانيكى دراجات نارية بغياب نجله (ميكانيكي، 29 سنة) وتلقيه اتصال هاتفى طلب خلاله المُتصل مبلغ 10 آلاف جنيه نظير عودة نجله، واتفق على التقابل معه بدائرة القسم.  تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن
اقرأ المزيد
حادث-على-الدائرى-الاقليمى-بجوار-بنها-تصوير-سامح ابو حسن (2)

3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
حريق-مدرسة-إعدادية

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
الجو-يشعل-النيران-في-منزلين (1)

سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
شهود-فى-محكمة (1)

إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرقة-مساكن (1)

أمن الجيزة يفك طلاسم سرقة المساكن في إمبابة

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن تزداد معها حيرة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات تلك الوقائع، لا سيما أن القاسم المشترك بينها أسلوب التنفيذ بواسطة المفتاح المصطنع، وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بقطاع الشمال بقيادة العميد عمرو طلعت، والعقيد محمد عرفان مفتش القطاع، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب وقائع السرقة.
توك-توك

مات الجدع.. حكاية مقتل «عريس قنا» بطلقة في الصدر

كعادته كل صباح يخرج "مصطفى" بحثا عن الرزق عبر دراجته النارية ذات الثلات عجلات "توك توك"، يتجول بين الشوارع لجني المال ومن ثم تلبية متطلباته الشخصية وتوفير احتياجات أسرته، سيناريو يومي قلما تبدلت أحداثه إلا أن تلك الأمسية كان السائق البسيط على موعد مع سيناريو مغاير حملت كواليسه قدرا من المخاطر كادت تودي بحياته مع فقدان مصدر رزقه، إلا أن العناية الإلهية وشهامة شاب حالا دون مقتله، وانتهى الأمر بمقتل "الجدع" الذي ضحى بحياته نظير مساعدة الآخرين، ليفارق الحياة بطلقة في الصدر.
خطف (2)

«متكلمش البوليس».. قصة تحرير نجل رجل أعمال بالقاهرة

رن جرس الهاتف، خاصية إظهار الأسماء تفيد بأن المتصل هو ابنه فأسرع رجل الأعمال للرد، لكن المتحدث لم يكن فلذة كبده فبادر بسؤاله عن هويته وكيفية وصول الهاتف إليه؛ ليتلقى صاعقة "لو مدفعتش الفلوس مش هتشوف ابنك.. متفكرش تكلم البوليس" مع انتهاء المكالمة دخل الأب في لحظات صمت استمرت دقائق حاول خلالها استيعاب ما وقع على مسامعه للتو حتى خلص إلى أنه لامفر من الاتصال بالشرطة وعدم الالتزام بتعليمات الخاطفين؛ فتوجه إلى قسم شرطة أول مدينة نصر طالبا النجدة لتحرير نجله.
خطف (1)

الحسناء ونار الانتقام.. قصة تحرير تاجر في الفيوم

علاقة صداقة جمعت "سمير" و"أيمن" رغم إقامة كل منهما في محافظة مختلفة، الأول بمركز أطسا في محافظة الفيوم والثاني بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إلا أنه سرعان ما توطدت علاقة الصديقين وامتدت إلى تعاملات تجارية بينهما بعد اتفاقهما على العمل في إلحاق العمالة المصرية بالخارج مع تأكيدات الأول امتلاكه خبرة في ذلك المجال وأن النجاح مضمون، وجاء دور شريكه بتوفير رأس المال لتأسيس شركة لكنه سرعان ما اكتشف وقوعه ضحية عملية نصب تكبد على أثرها خسارة فادحة بقيمة نصف مليون جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org