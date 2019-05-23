سر الـ10 آلاف جنيه في اختطاف ميكانيكي بالعمرانية

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

اختطاف

لم يتردد عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات في الإقدام على اختطاف نجل ميكانيكي دراجات نارية بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة بسبب خلاف على مبلغ مالي يقدر بنحو 10 آلاف جنيه قيمة دراجة اشتراها المختطف منه ومتبقي عليه 10 آلاف جنيه من قيمتها فاستعان بأحد أصدقائه لتنفيذ مخططه، واحتجزا الشاب المقصود في شقة بنفس المنطقة وطلبا فدية مالية بنفس القيمة من والده إلا أن الأخير لجأ إلى الشرطة التي أعدت خطة محكمة انتهت بالإيقاع بالمتهمين وتحرير نجل الميكانيكي دون تعرضه لمكروه.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ميكانيكى دراجات نارية بغياب نجله (ميكانيكي، 29 سنة) وتلقيه اتصال هاتفى طلب خلاله المُتصل مبلغ 10 آلاف جنيه نظير عودة نجله، واتفق على التقابل معه بدائرة القسم. تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن