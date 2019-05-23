سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بدءا من اليوم.. صرف رواتب العاملين بالدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
أموال
أموال
تبدأ وزارة المالية اليوم، الخميس، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال مايو الجارى، لنحو 6 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية. وأكدت المالية صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2019 لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو الجارى، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 الي 28 من كل شهر، وذلك بمناسبة قرب حلول موسم الأعياد، مشيرة إلى أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.
وقررت الوزارة زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،
اقرأ المزيد
مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
كحك-العيد-صور-ارشيفية (2)

أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1273 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
بطاقة-ميزة

ادفع إلكتروني.. كيف تحصل على بطاقة ميزة وطرق شحنها؟

بدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. وتعاقدت وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والبنك المركزي، مع 5 بنوك حكومية وخاصة ( الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) لإصدار كروت مسبقة الدفع والمعروفة باسم "ميزة" مجانا للمواطنين.
الدفع-الإلكترونى (4)

سداد الفواتير| 10 مزايا لخدمة المحفظة الذكية بالبنوك

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، بهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، في إطار خطة الدولة لتدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين بوصفه إحدى ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي. وتعد خدمة المحفظة الإلكترونية من أهم الخدمات التى تقدمها البنوك حاليا، إذ سجل عدد المشتركين في هذه الخدمة نحو 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل، بحجم مبالغ 8 مليارات جنيه سنويا، ويستهدف البنك المركزى من خلال هذه الخدمات تحقيق نمو يصل إلى 10% سنويا.
الدفع-الإلكترونى (4)

طرق سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا.. تعرف عليها

أعلنت وزارة المالية أنه بداية من الأربعاء المقبل سيتم بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. ويأتى ذلك القرار في إطار خطة الدولة للتحول نحو الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، إلى جانب أن هذا القرار يساهم في تقليل عملية الازدحام أمام شبابيك الخزائن في المؤسسات الحكومية.
ماكينة-pos

المالية تعلن موعد تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا. ويأتى ذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org