بدءا من اليوم.. صرف رواتب العاملين بالدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

أموال

تبدأ وزارة المالية اليوم، الخميس، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال مايو الجارى، لنحو 6 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية. وأكدت المالية صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2019 لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو الجارى، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 الي 28 من كل شهر، وذلك بمناسبة قرب حلول موسم الأعياد، مشيرة إلى أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

وقررت الوزارة زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،