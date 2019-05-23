على طريقة الأسطورة.. محمد رمضان يضرب «وردة» بالشيشة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

مسلسل زلزال - محمد رمضان

منذ أن عرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل «زلزال»، ولا أحد يتحدث سوى عن المشهد الذى ضرب فيه الفنان محمد رمضان، «المعلم وردة» ورجاله وسط الموقف، بعد أن تعدى على «صافية» تجسدها الفنانة حلا شيحة، وأساء إلى سمعتها أمام الجميع فى الموقف، ما أغضب رمضان - محمد حربي -، وحول الموقف إلى معركة، وأخذ يلقن البلطجية درسًا قاسيًا، ثم طارد «وردة» الذى حاول الهرب منه، ليصل إليه ويحطم الشيشة على رأسه ومن ثم يسحله أمام الجميع، ويقول له فى نهاية المشهد: «أنا زلزال كابوس الأندال»، ثم دعا الجميع ألا يخشوا «وردة» بعد اليوم.

يبدو أن الضرب بالشيشة من الأشياء التي يهواها النجم محمد رمضان، فسبق وضرب بها صبى المعلم «عصام النمر» أو الفنان محمد عبد الحافظ في مسلسل الأسطورة، كما لا يختلف مشهد الموقف عن مشهد «خناقة الكافية» في مسلسل «نسر الصعيد» الذي عرض رمضان الماضى، حيث ضرب جميع الـ«بودي