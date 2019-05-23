الشرطة تطارد مروجي المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

حملة أمنية

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 36 متهما بينهم 35 في قضايا اتجار في المخدرات عُثر بحوزتهم على 1830 جرام حشيش، و102 جرام هيروين، و1160 جراما من مخدر الإستروكس بالإضافة إلى 289 قرصا مخدرا. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 8 متهمين في قضية دفاع عن النفس، بحيازتهم 5 فرد خرطوش