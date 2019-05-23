جريمة

الشرطة تطارد مروجي المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 36 متهما بينهم 35 في قضايا اتجار في المخدرات عُثر بحوزتهم على 1830 جرام حشيش، و102 جرام هيروين، و1160 جراما من مخدر الإستروكس بالإضافة إلى 289 قرصا مخدرا. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 8 متهمين في قضية دفاع عن النفس، بحيازتهم 5 فرد خرطوش
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.
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سقوط 18 تاجر مخدرات فى حملة مكبرة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، داهم ضباط المباحث أوكار الجريمة بالمناطق المتفرقة بمناطق محافظة الجيزة والتى أسفرت عن ضبط 18 متهما، لتورطهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 665 جرام حشيش، و598 قرص مخدر، كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 جراما من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 680 جراما من مخدر الإستروكس.
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رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ووفق استراتيجية الوزارة الموضوعة التي ترتكز على مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة وإحكام السيطرة الأمنية بشتى أنحاء البلاد بتكاتف الجهود الأمنية ومشاركة الإدارات النوعية، وفي مقدمتها الأمن المركزي خاصة المجموعات القتالية.
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تحرير 300 محضر إشغال وإزالة 1470 حالة تعد في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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