جريمة

المتهم بذبح «عجوز عين شمس»: «كنت عايز أسرقها بس»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
قتل
قتل
واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المتهم بذبح ربة منزل عين شمس، في العقد السابع من عمرها، وواجهته بتحريات رجال المباحث حول صعوده لمنزل الضحية ومباغتتها بالضرب بواسطة سكين، أودت بحياتها في الحال، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.
نجح رجال مباحث عين شمس، أمس الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا وجود زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية. واستمع رجال المباحث إلى أقوال الزوج الذي نفى
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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تجديد حبس 25 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس 25 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
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القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
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جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
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«بعد التراويح».. جهود لحل لغز «ذبيحة عين شمس»

واصلت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على زوجة عجوز مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، قبل أن تستعجل النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وكذلك استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وأشار زوج المجني عليها أمام النيابة، إلى وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة مشغولات زوجته الذهبية ومبالغ أخرى من داخل الشقة، بينما أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان لسؤالهم عن ملابسات الحادث.
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