المتهم بذبح «عجوز عين شمس»: «كنت عايز أسرقها بس»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

قتل

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المتهم بذبح ربة منزل عين شمس، في العقد السابع من عمرها، وواجهته بتحريات رجال المباحث حول صعوده لمنزل الضحية ومباغتتها بالضرب بواسطة سكين، أودت بحياتها في الحال، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.

نجح رجال مباحث عين شمس، أمس الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا وجود زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية. واستمع رجال المباحث إلى أقوال الزوج الذي نفى