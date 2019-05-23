بعد تعادل الأهلي.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية

تحرير:أحمد ثروت ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

الزمالك

بعد التعادل الإيجابي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق الإسماعيلي بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فُتح الطريق أمام الزمالك للوصول إلى المركز الأول من خلال مبارياته المتبقية في الدوري، التي سيخوضها بعد مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته المقبلة بالدوري الممتاز أمام فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز في تمام العاشرة مساءً. وأعلنت لجنة المسابقات، أمس الأربعاء، جدول الجولة الـ34 والأخيرة بالدوري، إذ