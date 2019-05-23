رياضة

بعد تعادل الأهلي.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية

تحرير:أحمد ثروت ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
الزمالك
الزمالك
بعد التعادل الإيجابي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق الإسماعيلي بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فُتح الطريق أمام الزمالك للوصول إلى المركز الأول من خلال مبارياته المتبقية في الدوري، التي سيخوضها بعد مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته المقبلة بالدوري الممتاز أمام فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز في تمام العاشرة مساءً. وأعلنت لجنة المسابقات، أمس الأربعاء، جدول الجولة الـ34 والأخيرة بالدوري، إذ
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
الاهلى-والمصرى

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المصري

في مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز، تقدم عمر خربيين للضيوف، وأدرك محمود وادي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، وأصبح مهددًا بفقدانها في حال فوز الأهلي على النجوم خلال اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب بتروسبورت، والمؤجل من الأسبوع الـ29، في المقابل ظل الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
الاهلى-وطلائع-الجيش (1)

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد النجوم

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق النجوم، مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بقيادة الحكم محمد الحنفي، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة، حيث يمتلك الفريقان 64، ويحتل النجوم المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة، ويطمح الصاعد حديثا في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر من أجل موصلة صراع الهروب من القاع.
الإسماعيلي-والمصري‎ (11)

حرس الحدود يحافظ على آماله في البقاء بالدوري

حقق فريق حرس الحدود فوزًا غاليًا على مضيفه فريق الإسماعيلى بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب إيدو موسيس فى الدقيقة 28 من عمر اللقاء؛ ليرفع الحرس رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 37 فى المركز السابع، وشهد لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة فوز الحدود بنفس النتيجة، وجاء الهدف عن طريق اللاعب ذاته.
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