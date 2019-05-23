إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في القليوبية

تحرير:علاء النجار ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

صورة أرشيفية

صدمت سيارة ميكروباص بمجموعة من الأشخاص، أثناء وقوفهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا بشبين القناطر، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص منهم، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بإصابة 6 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين.

على الفور، انتقل المقدمان محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين، وعلي النواوي رئيس وحدة مرور شبين، وتبين أثناء قدوم السيارة رقم "1486 ق ب ح"، من قليوب إلى موقف شبين القناطر، وفي أثناء وقوف مجموعة من الركاب على جانب الطريق أمام قرية نوب طحا أطاحت بهم السيارة فأصابت 5 أشخاص منهم بكسور وجروح في أنحاء