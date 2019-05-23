جريمة

إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في القليوبية

تحرير:علاء النجار ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صدمت سيارة ميكروباص بمجموعة من الأشخاص، أثناء وقوفهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا بشبين القناطر، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص منهم، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بإصابة 6 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين.
على الفور، انتقل المقدمان محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين، وعلي النواوي رئيس وحدة مرور شبين، وتبين أثناء قدوم السيارة رقم "1486 ق ب ح"، من قليوب إلى موقف شبين القناطر، وفي أثناء وقوف مجموعة من الركاب على جانب الطريق أمام قرية نوب طحا أطاحت بهم السيارة فأصابت 5 أشخاص منهم بكسور وجروح في أنحاء
اقرأ المزيد
حادث-على-الدائرى-الاقليمى-بجوار-بنها-تصوير-سامح ابو حسن (2)

3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
حريق-مدرسة-إعدادية

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
الجو-يشعل-النيران-في-منزلين (1)

سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
شهود-فى-محكمة (1)

إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
تصادم

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «بنها - شبرا»

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "بنها - شبرا" في نطاق مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الحر بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وعلى الفور وجه بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث لعودة الحركة المرورية.
تصادم

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة "تناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادى النطرون، بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى عدم تحكم السائق فى عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثين بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون في حادثين منفصلين بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، الأول أعلى الطريق الإقليمي القادم من محافظة المنوفية متجهًا إلى محافظة الشرقية، قبل نزلة الطريق الزراعي بدائرة مركز بنها؛ بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة نقل محملة بعسل نحل فاصطدمت بسيارة أخرى وبالحاجز الخرسانى للطريق، ولقي قائدها "أ. م. م" 49 عامًا، مصرعه، وأصيب شخص كان برفقته "خ. ع. م" 35 عامًا، عامل، والمدعو "ن. ع. أ" 45 عامًا، سائق، قائد السيارة الأخرى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org