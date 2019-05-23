رياضة

حارس مانشستر يونايتد: لمسة سولسكاير لا تزال قاتلة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
لا يزال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قاتلا أمام المرمى، وفقا لما أكده لي جرانت، حارس مرمى الشياطين الحمر الذي واجهه خلال التدريبات مؤخرًا، وكان لي جرانت مراهقا عندما سجل سولسكاير هدف الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 1999، ويستعد المدرب النرويجي لخوض مواجهة "لَم شمل جيل الثلاثية" يوم الأحد المقبل أمام بايرن ميونيخ، ليعترف جرانت بأن مدربه لا يزال يمتلك قوة هجومية على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على اعتزاله.
وقال جرانت: "المرة الأولى التي أتمكن فيها من الحصول على لمحة عما إذا كان لا يزال قويا على المستوى التهديفي أم لا، كانت لدينا جلسة تسديدات على المرمى، وكنت أقوم ببعض التدريبات الفردية مع لوكاكو وبوجبا، حتى أتى سولسكاير، وقام بتسديد الكرات وكان لا يزال قاتلا، وجعلني أتطلع لمشاهدته في مباراة الأحد". جرانت
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ما الذي يبحث عنه سولسكاير في سوق الانتقالات؟

مع فتح فترة الانتقالات الصيفية، يوم الخميس الماضي، داخل إنجلترا، سيظل فريق مانشستر يونايتد بلا شك مرتبطًا بمجموعة كاملة من الأسماء من جميع أنحاء العالم، ليبقى السؤال المهم للعديد من مؤيدي الشياطين الحمر هو أي اللاعبين يسعى إليهم المدرب أولي جونار سولسكاير؟ وفي ذلك السياق سُئل النرويجي عما إذا كان بإمكانه توضيح ما يبحث عنه، بعد أن أخبر الصحافة مؤخرًا بأنه ربما لا يبحث بالضرورة عن نجوم جاهزة، وأجاب: "لقد تطرقنا إلى ذلك من قبل، لقد حاولنا تثقيف لاعبينا وأطفالنا ليكونوا أشخاصًا مناسبين. في سنواتي، كان أفضل اللاعبين دائما أفضل الأشخاص".
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سولسكاير:نريد لاعبين يجعلوننا نترك مقاعدنا من الحماس

طالب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جماهير الشياطين الحمر بالاستمرار في دعم الفريق لعودة قلعة الأولد ترافورد للمكان الذي تنتمي إليه، حيث قال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أعدكم به هو أنني سأبذل قصارى جهدي وسأقدم أفضل ما لديّ. استمروا في دعم الفريق كما فعلتم دائمًا وثقوا بأننا عندما نعود سنفعل كل ما بوسعنا كي يعود الفريق للمكان الذي ينتمي إليه. ستكون بداية جديدة في الموسم المقبل، لا أطيق انتظارها".
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