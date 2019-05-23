جريمة

بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
انفجار سيارة نقل بالعاشر من رمضان
انفجار سيارة نقل بالعاشر من رمضان
انفجرت كابينة سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بطريق «بنها- العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في «كابينة» سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي «بنها- العاشر من رمضان» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، إلى موقع الحريق، حيث جرت السيطرة على النيران وإخمادها. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو ارتفاع في درجات الحرارة. حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى انتداب فريق
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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حريق (2)

من أشعل حريق «المهندسين العرب» بالشرقية؟

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، من السيطرة على الحريق الذي نشبَّ بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية بمحيط الحريق، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد الأسباب والخسائر.
حريق

7 سيارات إطفاء لإخماد حريق «المهندسين العرب» بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، بسبع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق الذي نشبَّ اليوم، بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، للسيطرة على النيران وإخمادها، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، فيما يشارك المواطنين رجال الإطفاء لإخماد الحريق، وأخطرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حادث تصادم

بعد مصرع 4.. ضبط سائق أتوبيس حادث «السحور» بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، على سائق أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامه بالتورط والمسئولية عن الحادث الذي وقع قبل عدة دقائق بين الأتوبيس وسيارة أخرى نقل ثقيل «لوري» بالقُرب من مدخل المدينة بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب عشرين آخرين، بينهم السائق، ويُدعى «سعد.ح.ع» من مدينة أبو حماد، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.
حادث-تصادم

قبل السحور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 في حادث بالشرقية

قبل ساعات قليلة من بداية صيام اليوم الأول من شهر رمضان، وبينما يستعد الجميع لتجهيز وجبة «السحور»، لقى 4 اشخاص مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل ثقيل «لوري» بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان» بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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