بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

انفجار سيارة نقل بالعاشر من رمضان

انفجرت كابينة سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بطريق «بنها- العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في «كابينة» سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي «بنها- العاشر من رمضان» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، إلى موقع الحريق، حيث جرت السيطرة على النيران وإخمادها. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو ارتفاع في درجات الحرارة. حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى انتداب فريق