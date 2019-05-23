انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الدولار
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض بحوالي من 3 إلى 7 قروش مرة واحدة.
وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.92 جنيه للبيع، و16.82 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء.
وتراجع
سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري،
والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التنمية
الصناعية بواقع 5 قروش
ليسجل نحو 16.95 جنيه
للبيع، و16.85 جنيه
للشراء.
كما
انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي
الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 3 قروش
ليسجل نحو 16.96 جنيه
للبيع، و16.86 جنيه
للشراء.
وانخفض
سعر الدولار
وتراجع
سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري،
والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التنمية
الصناعية بواقع 5 قروش
ليسجل نحو 16.95 جنيه
للبيع، و16.85 جنيه
للشراء.
كما
انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي
الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 3 قروش
ليسجل نحو 16.96 جنيه
للبيع، و16.86 جنيه
للشراء.
وانخفض
سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 10 قروش
ليسجل نحو 16.96 جنيه
للبيع، و16.86 جنيه
للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك
مصر إيران بواقع 8 قروش
ليسجل نحو 16.98 جنيه
للبيع، و16.88 جنيه
للشراء.
فيما
انخفض سعر الدولار في بنك مصر بواقع قرشين
ليسجل نحو 16.98 جنيه
للبيع، و16.88 جنيه
للشراء.