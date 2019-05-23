انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض بحوالي من 3 إلى 7 قروش مرة واحدة. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.92 جنيه للبيع، و16.82 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التنمية الصناعية بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.96 جنيه للبيع، و16.86 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار