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انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الدولار
الدولار
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض بحوالي من 3 إلى 7 قروش مرة واحدة. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.92 جنيه للبيع، و16.82 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التنمية الصناعية بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.96 جنيه للبيع، و16.86 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار
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موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
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أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1273 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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دولارات

الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
دولار

الدولار يسجل أقل مستوى له أمام الجنيه منذ 26 شهرا

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بنحو 4 قروش مسجلا أقل سعر له منذ شهر مارس 2017. وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.04 جنيه للبيع، و16.94 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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