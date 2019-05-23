عمرو خالد: الهوى ليس كله حراما..واجعل هواك مع الحبيب

عمرو خالد: كيف يكون هواك ومزاجك مع النبي؟.. طريقة عملية ومجربة.. لن يكون هواك طوعًا لما جاء به الرسول إلا بمداومة الصلاة عليه..املأ قلبك بحب النبي

تحرير:باهر القاضى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

عمرو خالد

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إنه كلما وافق هوى النفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، كلما عاش الإنسان حياة سعيدة، امتثالاً لقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به". وأضاف في الحلقة السابعة عشرة من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، أن الهوى ليس كله كلمه حرام في الإسلام كما يعتقد البعض بأنه الشهوات وحسب، بل إنه ما تهواه النفس وتميل إليه وترغب فيه وتتمنى أن تحققه.. "فإذا كان هواك مع الله إذا كان هواك مع ذكر الله مع قيام الليل.. مع الخير.. كان هواك موافقًا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وتابع شارحًا: "إذا كنت تحب امرأة جميلة من قلبك، وتقول لنفسك إنها لابد أن تكون زوجة لي، على أن تكون قريبة من ربنا، وقتها سيوافق هواك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هوى نفسك أن تحقق أموالاً كثيرة، من غير أن تخالط الكسب الحرام، وقتها سيكون هواك مع رسول الله صلى الله عليه.. كل ما كان هواك مع