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عمرو خالد: الهوى ليس كله حراما..واجعل هواك مع الحبيب

عمرو خالد: كيف يكون هواك ومزاجك مع النبي؟.. طريقة عملية ومجربة.. لن يكون هواك طوعًا لما جاء به الرسول إلا بمداومة الصلاة عليه..املأ قلبك بحب النبي
تحرير:باهر القاضى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
عمرو خالد
عمرو خالد
قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إنه كلما وافق هوى النفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، كلما عاش الإنسان حياة سعيدة، امتثالاً لقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به". وأضاف في الحلقة السابعة عشرة من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، أن الهوى ليس كله كلمه حرام في الإسلام كما يعتقد البعض بأنه الشهوات وحسب، بل إنه ما تهواه النفس وتميل إليه وترغب فيه وتتمنى أن تحققه.. "فإذا كان هواك مع الله إذا كان هواك مع ذكر الله مع قيام الليل.. مع الخير.. كان هواك موافقًا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وتابع شارحًا: "إذا كنت تحب امرأة جميلة من قلبك، وتقول لنفسك إنها لابد أن تكون زوجة لي، على أن تكون قريبة من ربنا، وقتها سيوافق هواك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هوى نفسك أن تحقق أموالاً كثيرة، من غير أن تخالط الكسب الحرام، وقتها سيكون هواك مع رسول الله صلى الله عليه.. كل ما كان هواك مع
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

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عمرو خالد: «حسبي الله ونعم الوكيل» تنجيك من كل خطر

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عمرو خالد: أدوية للقلب لا تحقق الشفاء إلا بذكر الله

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