عمرو خالد: الهوى ليس كله حراما..واجعل هواك مع الحبيب
عمرو خالد: كيف يكون هواك ومزاجك مع النبي؟.. طريقة عملية ومجربة.. لن يكون هواك طوعًا لما جاء به الرسول إلا بمداومة الصلاة عليه..املأ قلبك بحب النبي
تحرير:باهر القاضى
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
عمرو خالد
قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إنه كلما وافق هوى النفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، كلما عاش الإنسان حياة سعيدة، امتثالاً لقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به".
وأضاف في الحلقة السابعة عشرة من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، أن الهوى ليس كله كلمه حرام في الإسلام كما يعتقد البعض بأنه الشهوات وحسب، بل إنه ما تهواه النفس وتميل إليه وترغب فيه وتتمنى أن تحققه.. "فإذا كان هواك مع الله إذا كان هواك مع ذكر الله مع قيام الليل.. مع الخير.. كان هواك موافقًا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وتابع شارحًا: "إذا كنت تحب امرأة جميلة من قلبك، وتقول لنفسك إنها لابد أن تكون زوجة لي، على أن تكون قريبة من ربنا، وقتها سيوافق هواك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هوى نفسك أن تحقق أموالاً كثيرة، من غير أن تخالط الكسب الحرام، وقتها سيكون هواك مع رسول الله صلى الله عليه.. كل ما كان هواك مع
وتابع شارحًا: "إذا كنت تحب امرأة جميلة من قلبك، وتقول لنفسك إنها لابد أن تكون زوجة لي، على أن تكون قريبة من ربنا، وقتها سيوافق هواك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هوى نفسك أن تحقق أموالاً كثيرة، من غير أن تخالط الكسب الحرام، وقتها سيكون هواك مع رسول الله صلى الله عليه.. كل ما كان هواك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعيش سعيدًا".
وأشار خالد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به"، معلقًا بأنه "لن يكتمل إيمانك حتى يوافق هواك مع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تحقق ذلك إلا بمداومة الصلاة والسلام على رسول الله.. فلن يكون هواك طوعًا لما جاء به إلا بالذكر الكثير".
تجارب للذكر
واستدرك قائلاً: "هذه تجربة الحياة لمن جربوا الذكر الكثير.. داوم على الذكر يوميًا ولا تتوقف.. استمر في ذكر الله.. ستشعر بحلاوة عجيبة بعدها ستجد مزاجك وأمنياتك ورغباتك قريبة مما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منك أن تفعله.. "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".
وقال متحدثًا عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم: "لو عرفته لانبهرت به وأحببته.. كان حنونًا رقيقًا.. حضن ابن عباس وهو 12 سنة ودعا له في أذنه: اللهم فقهه في الدين.. حتى صار أعلم المسلمين".
وأوضح أن النبي الكريم كان يشعر بالناس وبمن حوله، ومن ذلك أنه سأل جابر بن عبدالله: هل تزوجت؟.. فأجاب: نعم.. كان رحيمًا.. متسامحًا.. حتى إنه كان من ينوي أن يؤذي النبي فيضع يده على صدره.. فيقول: قبل أن يضع يده على صدري كان أبغض أهل الأرض إلى قلبي.. فما أن رفعها حتى صار أحب أهل الأرض إلى قلبي".
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياءً عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة".
صفات الحبيب المصطفى
وعدد خالد، صفات النبي واصفًا إياه بأنه "كان متواضعًا جدًا.. "إن الله خيرني بين أكون ملكًا نبيًا أو عبدًا نبيًا فاخترت أن أكون عبدًا نبيًا"، وكان يحب البنات، فلم يعش له من ذريته إلا البنات، فضلاً عن ذلك كان شجاعًا، وكان عاشقاً للإسلام.. "والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدًا".
وقال إن "النبي كان "يكبَّر" الناس حتى يبدعوا.. فأصبح "مصعب" أهم سفير في تاريخ الإسلام.. دخل الإسلام المدينة وثق فيه وكبره فأبدع.. أسلم على يده أهل المدينة.. كبَّر جعفر بن أبي طالب ابن عمه، حتى استطاع أن يقف أمام النجاشي ملك الحبشة ويقنعه ويبكيه.. وثق فيه وكبره فأبدع.. كبَّر خادمة أنس بن مالك.. ليكون أحد أشهر رواة الأحاديث.. كبَّر بلال من عبد إلى مؤذن رسول الله.. يقلده كل مؤذن ويتمنى أن يكون مثله كل المؤذنين إلى يوم القيامة.. كبَّر أسامة بن زيد ليقود معركة أمام الروم".
وذكر خالد أن رسول الله بكى يومًا فقالوا: ما يبكيك يا رسول اللّه؟ قال: اشتقت لإخواني قالوا: أو لسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: لا أنتم أصحابي، أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني".