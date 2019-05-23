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الحصبة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
الحصبة - تعبيرية
الحصبة - تعبيرية
تعاني العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار مرض الحصبة، إذ ذكر مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة إن 880 شخصاً أصيبوا بالمرض هذا العام، كان آخرهم إصابة طفل -هو الآن في مراحل الشفاء التام- من سكان مقاطعة سمرسيت بولاية "مين"، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الإثنين الماضي، وإنه كان قد تلقى تطعيماً ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة. أصبحت ولاية "مين" الولاية الأميركية الخامسة والعشرين التي تعاني من مرض الحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عاما.
وحسب خبراء الصحة في أمريكا، فإن الفيروس انتشر بين أطفال من الفئة العمرية التي تكون في مرحلة التعليم المدرسي وامتنع آباؤهم عن تطعيمهم.كان عدد من أولياء الأمور، أبدوا قلقهم من احتمال أن يصيب التطعيم أبناءهم بالتوحد، وذلك على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت عدم صحة هذه المخاوف.ورغم أنه أمكن القضاء على
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أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

كيف أصبح الصراع الأمريكي الصيني حربا تكنولوجية؟

في أكثر من مناسبة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موقفه التجاري المتشدد من الصين يرجع إلى الممارسات التجارية لبكين، والإجراءات التمييزية التي تتخذها لصالح شركاتها، بالإضافة إلى معالجة العجز في الميزان التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المعركة بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت الآن من أجل السيطرة على تقنيات الاتصالات والحوسبة المتقدمة، حيث دخل هذا الصراع إلى عوالم حساسة متعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان، مما يجعل التسوية بين البلدين أمرا بعيد المنال، كما أنه يعرض التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين للخطر.
اوباما-ترامب

بالأرقام.. ترامب سيعاني للفوز بولاية ثانية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحسم السباق الرئاسي في ولايته الثانية مبكرًا، وذلك قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق، والذي من المتوقع أن يشهد فيه الرئيس ترامب معاناة كبيرة في حسمه لصالحه بشكل رسمي. وعلى الرغم من تأكيدات بعض مسؤولي حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2020، من أنه يتمتع في الوقت الحالي بوضعية أفضل بكثير من تلك التي كان يعيشها نظيره السابق باراك أوباما خلال العام الأخير من ولايته الأولى، وهو الأمر الذي قد يسهل مهامه للوجود بالبيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

بيلوسي: ترامب يعرقل العدالة.. وربما ارتكب ما يبرر إقالته

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يكون قد ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونجرس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شبهت بيلوسي ذلك التجاهل بعملية التستر التى أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. جاء ذلك خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن،، حيث قالت بيلوسي: «لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل فى المجال العام.. هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستر».
قوات-امريكية

الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،
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حاملة طائرات

بسبب تهديدات إيرانية.. واشنطن ترسل قوات للشرق الأوسط

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط؛ لردع إيران، وذلك بعد أن أشارت معلومات استخباراتية إلى إمكانية تعرض قوات أمريكية ومصالح حليفة لها للخطر. وذكر مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تنوي التوجيه المباشر لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" نحو المنطقة، إضافةً إلى بعض المقاتلات من نوع قاذفات القنابل؛ بهدف ردع إيران بالنظر إلى تلك المعلومات الاستخباراتية الجديدة.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخصين في إطلاق نار داخل جامعة بالولايات المتحدة

شهدت جامعة كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، حادث إطلاق نار، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، بثته عبر موقعها الرسمي، أن شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب آخرون، في إطلاق نار شهدته جامعة كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة، وتمكنت الشرطة من القبض على أحد الأشخاص المشتبه فيهم. وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت، قبل أيام، إصابة 4 أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
بوتين وكيم

ما السر وراء تقارب موسكو وطهران مع كوريا الشمالية؟

في وقت سابق من هذا الأسبوع، استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، واستقبله في حفل استقبال فخم في مدينة فلاديفوستوك شرقي البلاد، وكانت هذه المشاهد تتعارض مع ما حدث في القمة الفاشلة التي جمعت كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي، بعد أن شهدت انسحاب الأخير خلال المفاوضات، وفي فلاديفوستوك، وصف كيم أسلوب ترامب بأنه "أحادي الجانب" ووصف العلاقات مع موسكو بأنها "علاقات استراتيجية وتقليدية".
مبيعات-الأسلحة (2)

الإنفاق العسكري العالمي يصل لأعلى مستوياته في 2018

يومًا بعد آخر تتزايد حدة التوترات العالمية، فهناك أزمة على الحدود بين روسيا وأوروبا، وأخرى في أمريكا اللاتينية، والحروب المندلعة في سوريا واليمن وليبيا، وبالتبعية زاد إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، ليصل إلى 1822 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.6% عن عام 2017، وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، إذ زاد الإنفاق العسكري للولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2010، بينما زاد الإنفاق الصيني للعام الرابع والعشرين على التوالي.
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