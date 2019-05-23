رياضة

الرياضة في صحف العالم بين غضب ساري وخيارات برشلونة

سيطر غضب ساري على عناوين صحف إنجلترا، فيما انشغلت صحف إيطاليا بمدرب يوفنتوس المنتظر، بينما جاء شعور فينيسيوس وخيارات برشلونة أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
ساري
ساري
سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي، وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعنوان: "اختبار المهاجمين"، وأردفت: "برشلونة يتابع تطور حالة سواريز وحدد خيارات بديلة لضمها، وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، وتابعت: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".
وتصدر تصريح فينيسيوس صحيفة "ماركا": "بالنسبة لي كان عاما رائعا"، وأضاف: "هذا الموسم تعلمت الكثير في ريال مدريد"، وتابعت الصحيفة: "خيتافي يواجه أوروبا، والمونديال 32 منتخبا وليس 48". وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" الكتالونية، جاء العنوان: "التحرك بدأ"، وأضافت: "برشلونة وقع مع الجوهرة الهولندية
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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جريزمان

جريزمان الماكر يهيمن على عناوين الصحف العالمية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على رغبة الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد في المشاركة ضد ريال بيتيس لتوديع جماهير البرنابيو، وأبرزت قلق برشلونة من الفرنسي أنطوان جريزمان، في ظل صراع العديد من الأندية على ضمه، خوفا من تكرار سيناريو الصيف الماضي. وعنونت ماركا: "بيل يريد أن يقول وداعا للبرنابيو"، وأضافت: "زيدان بيده أن يجعل بيل يقول وداعا للجماهير، واللاعب يرغب في المشاركة ضد ريال بيتيس"، وتابعت: "لم يتم استدعاء الويلزي في آخر مباراتين، ولكنه يأمل ألا تنتهي مسيرته وهو في المدرجات (في إشارة لاحتمال استبعاده من القائمة)".
رونالدو‎

نجم مانشستر سيتي ينصف رونالدو في مقارنته مع ميسي

لم يحتج الألماني الدولي إلكاي جوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقتًا كثيرًا لاختيار اللاعب الأكثر تقييمًا لديه من الثنائي ليونيل ميسي، ساحر برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي. وجاء رد جوندوجان، على السؤال الذي تم توجيهه إليه حول اللاعب الذي سيقوم بمنحه أعلى درجة تقييم في لعبة «فيفا 2020»، مؤكدًا أنه سيمنح ميسي أعلى درجة بكل تأكيد، معلقًا: «ميسي لاعب من كوكب آخر ويملك موهبة فريدة وما يفعله غير موجود في كرة القدم».
زيدان (1)

الرياضة في صحف العالم.. بين الأزمات والصفقات

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على اقتراب إنتر ميلان من التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه بثنائية نظيفة على كييفو فيرونا، وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "سباليتي يستعيد المركز الثالث بعد فوز إنتر ميلان على كييفو فيرونا 2-0، بثنائية بوليتانو وبيريسيتش، إنتر يحتاج إلى حصد 3 نقاط فقط للتأهل للتشامبيونزليج"، وأضافت الصحيفة "أليجري وأنييلي، غدًا تظهر الحقيقة.. وديل بييرو يقول: فلنتقدم للأمام إذا كان هناك التجانس المطلوب".
ماتياس-دي-ليخت (2)

مفاجأة.. مانشستر يونايتد رفض دي ليخت بسبب والده

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أهدر فرصة التوقيع مع ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، الصيف الماضي بسبب مخاوف تتعلّق بوالده، علمًا بأنه لا تزال الكثير من التكهنات تدور حول مستقبل ماتياس دي ليخت، في وقت تتصارع فيه غالبية أندية أوروبا الكبرى للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسعى أندية بحجم برشلونة ويوفنتوس، وليفربول، وباريس سان جيرمان، للحصول على توقيع المدافع الشاب، لكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.
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