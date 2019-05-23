الرياضة في صحف العالم بين غضب ساري وخيارات برشلونة

سيطر غضب ساري على عناوين صحف إنجلترا، فيما انشغلت صحف إيطاليا بمدرب يوفنتوس المنتظر، بينما جاء شعور فينيسيوس وخيارات برشلونة أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

ساري

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي، وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعنوان: "اختبار المهاجمين"، وأردفت: "برشلونة يتابع تطور حالة سواريز وحدد خيارات بديلة لضمها، وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، وتابعت: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".

وتصدر تصريح فينيسيوس صحيفة "ماركا": "بالنسبة لي كان عاما رائعا"، وأضاف: "هذا الموسم تعلمت الكثير في ريال مدريد"، وتابعت الصحيفة: "خيتافي يواجه أوروبا، والمونديال 32 منتخبا وليس 48". وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" الكتالونية، جاء العنوان: "التحرك بدأ"، وأضافت: "برشلونة وقع مع الجوهرة الهولندية