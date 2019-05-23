حقيقة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء تفيد بوجود عجز في الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود عجز في الأسمدة بالجمعيات الزراعية بأي محافظة من المحافظات، وأن جميع الأسمدة متوفرة بشكل طبيعي –يكفي احتياجات المزارعين- بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المزارعين.

وأكدت الوزارة أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين، مشيرة إلى شن مديريات الزراعة حملات مرور دورية على الجمعيات الزراعية للتأكد من مساندة المزارعين من توفير حصص السماد والبذور.وأشارت إلى بدء