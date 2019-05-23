سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حقيقة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء تفيد بوجود عجز في الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود عجز في الأسمدة بالجمعيات الزراعية بأي محافظة من المحافظات، وأن جميع الأسمدة متوفرة بشكل طبيعي –يكفي احتياجات المزارعين- بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المزارعين.
وأكدت الوزارة أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين، مشيرة إلى شن مديريات الزراعة حملات مرور دورية على الجمعيات الزراعية للتأكد من مساندة المزارعين من توفير حصص السماد والبذور.وأشارت إلى بدء
اقرأ المزيد
60737957_427980397784185_6714222919574093824_n

في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
vomi-facile-15

حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
جوافة

الجوافة المصرية تغزو أوروبا..تفاصيل «فحوصات» التصدير

جاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي، على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة، لتؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث تأتى تلك الموافقة في ضوء الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، والجهود التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظا على سمعة المنتج المصري، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية، وإزالة أية معوقات قد تواجهها خلال الفترة المقبلة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بيع الموسكي وحذف ملايين من التموين.. الحكومة تنفي 13 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، وفي البيانات نفت الحكومة عددا من الشائعات، منها: تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها، إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب شهر رمضان، تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019،
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

هل يتم إخلاء «الموسكي» لصالح مستثمرين أجانب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول إخلاء الحكومة منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، موضحا أنه تواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن ما يتم بمنطقة الموسكي ما هو إلا عملية تنظيم للباعة الجائلين، بهدف تيسير حركة المرور بالمنطقة، إذ أنها إحدى المناطق التجارية الكبرى بمصر، مشيرة إلى أنها تشن حاليًا حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بالعديد من المناطق ومن بينها الموسكي.
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (2)

الحكومة توضح مصير عمال مدابغ مجرى العيون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول تشريد 50 ألف عامل بمدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي، موضحا أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن عدد العاملين بمجرى العيون أقل بكثير من 50 ألف عامل، وأن جميع المدابغ التي انتقلت بالفعل لمدينة الروبيكي بلغت نسبة العمالة المنتقلة معها 100% أي أنها انتقلت بجميع عمالها، مضيفا أن مدابغ الروبيكي أتاحت فرص عمل للعاملين بالمدابغ التي حصل أصحابها على تعويض نقدي، ما ساهم في زيادة العمالة 20%.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org