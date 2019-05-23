جريمة

نيران الحر تجتاح البحيرة.. والسيطرة على 4 حرائق

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، 4 حرائق منفصلة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في مراكز إيتاي البارود والدلنجات، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق دون وجود أي خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بدأت الواقعة الأولى بتمكن القوات من السيطرة على حريق في منزل ملك "فوزى.م" بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بسبب ماس كهربائي لارتفاع درجة الحرارة في الجو.
وبعد دقائق شب الحريق الثاني في منزل مسقوف بالبوص ملك "مبروك.ن" والمقيم بالضهرية بمركز إيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، مما أدى إلى اشتعال المنزل بالكامل وتمت السيطرة على الحريق. كما اشتعلت النيران في محل حلويات بالقرب من مسجد المحطة بمدينة الدلنجات ملك "عبد الحميد آل" بسبب ارتفاع درجة حرارة
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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حريق

السيطرة على حريق بحلوان ونصائح لتجنب الحرائق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، إذ فور تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ورجحت المعاينة الأولية اندلاعه بسبب ماس كهربائي. وأعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي، مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد.
حريق

حريق هائل في محول كهرباء بمحطة ري بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء "نص ميجا" خاص بـ"محطة ري 12" بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب زيادة أحمال وارتفاع درجة الحرار في الجو، ما أدى لاشتعال المحول بالكامل، تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة بدر، يفيد بوجود حريق هائل بمحول كهرباء نص ميجا خاص بمحطة ري 12 بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر.
إخماد حريق - أرشيفية

بسبب حرارة الجو.. إصابة 30 شخصًا في حريق بالبحيرة

استقبلت مستشفى كفر الدوار الشاملة 30 مصابًا، بحالات اختناق جراء نشوب حريق هائل، في أرض فضاء على مساحة فدانين بمنطقة الفيلات داخل شركة مصر للغزل والنسيج ببندر كفر الدوار في محافظة البحيرة، حيث أنقذت الحماية المدنية المنطقة بالكامل من كارثة قبل امتداد النيران للفيلات والمصنع، وذلك باستخدام 4 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة ارتفاع درجة الحرارة في الجو، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوجود حريق هائل داخل شركة مصر للغزل والنسيج.
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الحماية المدنية تنقذ محطة كهرباء بالبحيرة من انفجار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء ضغط عالي قدرته 25 ألف ميجا وات داخل "محطة محولات" في قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل امتداده لباقي المحولات وقبل انفجار المحطة بالكامل، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة أحمال أدى لاشتعال تنك الزيت الخاص بالمحول، وتمت السيطرة عليه وسرعة إخماده باستخدام مواد إطفاء رغوي وعمل تبريد على المحولات المجاورة لمنع انتشار الحريق ومحاصرته.
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