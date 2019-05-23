نيران الحر تجتاح البحيرة.. والسيطرة على 4 حرائق

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

صورة أرشيفية

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، 4 حرائق منفصلة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في مراكز إيتاي البارود والدلنجات، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق دون وجود أي خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بدأت الواقعة الأولى بتمكن القوات من السيطرة على حريق في منزل ملك "فوزى.م" بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بسبب ماس كهربائي لارتفاع درجة الحرارة في الجو.

وبعد دقائق شب الحريق الثاني في منزل مسقوف بالبوص ملك "مبروك.ن" والمقيم بالضهرية بمركز إيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، مما أدى إلى اشتعال المنزل بالكامل وتمت السيطرة على الحريق. كما اشتعلت النيران في محل حلويات بالقرب من مسجد المحطة بمدينة الدلنجات ملك "عبد الحميد آل" بسبب ارتفاع درجة حرارة