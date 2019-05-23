الأهلي خارج الخدمة 24 ساعة بعد التعادل مع الإسماعيلي

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

الأهلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاعبي الفريق الأحمر راحة من المران اليوم الخميس، تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق بعد التعادل مع الإسماعيلي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الممتاز، وتقدم للمارد الأحمر المغربي وليد أزارو بهدف في الدقيقة 73، لكن فريق الدراويش تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.

وبعد تعادل الفريقين ظل الأهلي في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، في المقابل انتعشت آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة. وظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد فرصة الحصول

وبعد تعادل الفريقين ظل الأهلي في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، في المقابل انتعشت آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.



وظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد فرصة الحصول على المركز الرابع، والذي يحتله المصري البورسعيدي بـ49 نقطة.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته غدًا بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة قبل الأخيرة بمسابقة الدوري.



وتلقى الأهلي، ضربة موجعة قبل لقاء المقاولون، بعد تأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وحصل ياسر إبراهيم على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي، ليتأكد غيابه بداعي الإيقاف أيضًا.



