رياضة

الأهلي خارج الخدمة 24 ساعة بعد التعادل مع الإسماعيلي

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
الأهلي
الأهلي
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاعبي الفريق الأحمر راحة من المران اليوم الخميس، تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق بعد التعادل مع الإسماعيلي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الممتاز، وتقدم للمارد الأحمر المغربي وليد أزارو بهدف في الدقيقة 73، لكن فريق الدراويش تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
وبعد تعادل الفريقين ظل الأهلي في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، في المقابل انتعشت آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة. وظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد فرصة الحصول
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
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رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي

يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
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الأهلي يفقد نجمه أمام المقاولون العرب

تلقى النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ضربة موجعة قبل لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري الممتاز، بعد تأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وحصل ياسر إبراهيم على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بداعي الإيقاف، حيث من المقرر أن يواجه المارد الأحمر المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.
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أزارو يقود التشكيل المتوقع للأهلي ضد الإسماعيلي

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.
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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة. التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 114 مباراة، والكلمة العليا في تاريخ لقاءات الفريقين كانت للأهلي، حيث فاز الأحمر على الإسماعيلي في 59 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 33 مباراة، وحقق الأخير الفوز في 22 مباراة.
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