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إصدار 3 ملايين شهادة ميلاد ووفاة إلكترونية سنويا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
شهادة ميلاد
شهادة ميلاد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، تعد البوابة الرئيسة للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، موضحة أنه حاليًا تتيح البوابة عدد 100 خدمة على الإصدار الثالث، مشيرة إلى المشروع القومى لتطوير أنظمة المرور الذي يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، وتعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، وخدمات مكاتب البريد، وتوافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، و6 خدمات لبوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول.
وأوضحت السعيد في بيان لها اليوم، الخميس، أن مشروع استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة، مشيرة إلى أنه تم حصر مواليد ووفيات الدولة والتغيرات السكانية موزعة جغرافيا وعدديا دعما للتخطيط الاستراتيجي وخطط التطوير السنوية، وإصدار شهادات ميلاد ووفاة
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مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
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أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1273 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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كامل-الوزير

الوزير: ضخ مليارات الدولارات في بنية النقل لتحقيق عوائد اقتصادية

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين، واستعرض الوزير الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة: "السكك الحديدية - مترو الانفاق - النقل البحري - الطرق والكباري - المواني البرية والجافة – النقل النهري"، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير كافة قطاعاتها.
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التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
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سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. وغرف عمليات للمتابعة

تشهد الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، باستثناء مخارج القاهرة للمحافظات فى الطريق الدائرى الإقليمي، والفيوم الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك بالتزامن مع نهاية أيام العمل فى الأسبوع، وحصول الكثيرين على إجازة اليوم بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بينما تعكف قوات الإدارة العامة للمرور على عقد غرف عمليات لمتابعة حالة الطرق، ومنع الاختناقات المرورية، والتدخل السريع بالأوناش حال وقوع حوادث، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل الصيام وارتفاع درجة الحرارة.
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التخطيط: توفير 295 ألف فرصة عمل من القروض الميسرة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلا عنها الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزير لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، فى الحوار رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بشأن التشغيل فى دول شمال إفريقيا، والذى عقد بمدينة الرباط بالمغرب. وأكد حلمى أن قضية التشغيل تعد من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور بكل خطط التنمية، مشيرا إلى أنه فى مجال القروض الميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تم توفير 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 18- 2019، ما نتج عنه توفير نحو 295 ألف فرصة عمل.
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