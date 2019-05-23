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بالأرقام.. ترامب سيعاني للفوز بولاية ثانية

كشفت بعض الأرقام بشأن مستويات رضا الجماهير عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السابق باراك أوباما، أن الأول قد يعاني للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض
تحرير:محمود نبيل ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
ترامب وأوباما
ترامب وأوباما
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحسم السباق الرئاسي في ولايته الثانية مبكرًا، وذلك قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق، والذي من المتوقع أن يشهد فيه الرئيس ترامب معاناة كبيرة في حسمه لصالحه بشكل رسمي. وعلى الرغم من تأكيدات بعض مسؤولي حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2020، من أنه يتمتع في الوقت الحالي بوضعية أفضل بكثير من تلك التي كان يعيشها نظيره السابق باراك أوباما خلال العام الأخير من ولايته الأولى، وهو الأمر الذي قد يسهل مهامه للوجود بالبيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة.
ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية على لسان مدير حملة ترامب الرئاسية 2020، براد براسكل، فإن مراجعة البيانات الخاصة باقتراع 2012، تشير إلى أن ترامب لديه موقف أفضل بكثير من أوباما، والذي أُعيد انتخابه بالفعل في تلك الفترة. خلاف ترامب ووادي السيليكون يمنح الصين أغلى هدية عسكرية وعلى مدى العامين
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كيف أصبح الصراع الأمريكي الصيني حربا تكنولوجية؟

في أكثر من مناسبة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موقفه التجاري المتشدد من الصين يرجع إلى الممارسات التجارية لبكين، والإجراءات التمييزية التي تتخذها لصالح شركاتها، بالإضافة إلى معالجة العجز في الميزان التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المعركة بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت الآن من أجل السيطرة على تقنيات الاتصالات والحوسبة المتقدمة، حيث دخل هذا الصراع إلى عوالم حساسة متعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان، مما يجعل التسوية بين البلدين أمرا بعيد المنال، كما أنه يعرض التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين للخطر.
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الحصبة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

تعاني العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار مرض الحصبة، إذ ذكر مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة إن 880 شخصاً أصيبوا بالمرض هذا العام، كان آخرهم إصابة طفل -هو الآن في مراحل الشفاء التام- من سكان مقاطعة سمرسيت بولاية "مين"، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الإثنين الماضي، وإنه كان قد تلقى تطعيماً ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة. أصبحت ولاية "مين" الولاية الأميركية الخامسة والعشرين التي تعاني من مرض الحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عاما.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

بيلوسي: ترامب يعرقل العدالة.. وربما ارتكب ما يبرر إقالته

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يكون قد ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونجرس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شبهت بيلوسي ذلك التجاهل بعملية التستر التى أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. جاء ذلك خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن،، حيث قالت بيلوسي: «لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل فى المجال العام.. هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستر».
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الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،
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تسريح موظفين وخفض أجور.. حزب الله يعاني عقوبات إيران

لا شك أن الدعم الإيراني لبعض الجماعات المسلحة في مختلفة أنحاء الشرق الأوسط، كان هو السبب الرئيسي في أن تكون لتلك المجموعات كلمة سياسية مؤثرة في مجريات الأحداث ببلادها على مدى سنوات طويلة، إلا أنه بعد استعادة الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية والسياسية، عانت طهران متاعب سياسية ضخمة لم تساعدها على مواصلة خططها الإستراتيجية. ومع انخفاض مستويات الدخول والقدرات الاقتصادية لإيران، تأثرت تلك المجموعات بسبب تراجع الدعم المالي الذي كانت تقدمه طهران لها على مدى سنوات طويلة.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

هل تراهن إيران على الدبلوماسية لتجنب الحرب مع ترامب؟

مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، زعمت طهران أن الحرب ليست خيارًا ولكنها تتشكك فيما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تؤتي ثمارها مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أرسلت بالفعل المزيد من الوحدات العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران. وعلى الرغم من تأكيدات العديد من الأطراف بأنهم لا يريدون الحرب أو الدخول في صراع عسكري مباشر بين البلدين بمنطقة الخليج العربي، فإن المحاولات الدبلوماسية لا تزال لم ترق للمساعي الحقيقية لإيقاف الصدام أو المواجهات العسكرية.
دونالد ترامب

ترامب ينهي سياسات تاريخية لاستقبال المهاجرين بأمريكا

أولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية رئاسته للبيت الأبيض اهتمامًا كبيرًا بالمهاجرين وأعدادهم خلال العامين الماضيين، وحاول أن يقدم عددا من مشروعات القوانين، التي تضع ضوابط تتلاءم مع سياساته الداخلية بشكل واضح. آخر محاولات الرئيس الأمريكي لوضع تلك الضوابط التي تتناسب معه، كانت عندما قدم منذ أيام مشروع قانون يتناول أسباب قبول المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اعتراضه على بعض الأمور متناغمًا مع أفكاره التي كشف عنها خلال السنوات التي سبقت ترشحه.
ترامب-يرفع-علامة-النصر

عامان إضافيان.. هل يسعى ترامب لتمديد فترة رئاسته؟

على مدى الأشهر القليلة الماضية، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية مدة الرئاسة، واشتكى في أكثر من مناسبة من ضياع أكثر من نصف فترة ولايته الرئاسية الأولى التي بدأت في يناير عام 2017، بسبب التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة عام 2016، والآن توصل ترامب إلى حل لهذه المشكلة، ألا وهو منحه سنتين إضافيتين على فترته الرئاسية، وهو الأمر المخالف للدستور الأمريكي الذي ينص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن "تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات".
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