بالأرقام.. ترامب سيعاني للفوز بولاية ثانية

كشفت بعض الأرقام بشأن مستويات رضا الجماهير عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السابق باراك أوباما، أن الأول قد يعاني للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحسم السباق الرئاسي في ولايته الثانية مبكرًا، وذلك قبل أكثر من عام على موعد الاستحقاق، والذي من المتوقع أن يشهد فيه الرئيس ترامب معاناة كبيرة في حسمه لصالحه بشكل رسمي.
وعلى الرغم من تأكيدات بعض مسؤولي حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2020، من أنه يتمتع في الوقت الحالي بوضعية أفضل بكثير من تلك التي كان يعيشها نظيره السابق باراك أوباما خلال العام الأخير من ولايته الأولى، وهو الأمر الذي قد يسهل مهامه للوجود بالبيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة.
ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية على لسان مدير حملة ترامب الرئاسية 2020، براد براسكل، فإن مراجعة البيانات الخاصة باقتراع 2012، تشير إلى أن ترامب لديه موقف أفضل بكثير من أوباما، والذي أُعيد انتخابه بالفعل في تلك الفترة.
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وعلى مدى العامين
ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية على لسان مدير حملة ترامب الرئاسية 2020، براد براسكل، فإن مراجعة البيانات الخاصة باقتراع 2012، تشير إلى أن ترامب لديه موقف أفضل بكثير من أوباما، والذي أُعيد انتخابه بالفعل في تلك الفترة.
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وعلى مدى العامين الماضيين، كان تركيز الرئيس الأمريكي على نسبة رضا الجماهير في الولايات التي رجحت كفته ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016، إلا أن تلك النسب كانت بمثابة ناقوس خطر واضح.
وحسب ما جاء في استطلاعات الرأي التي تنفذها مؤسسة "جالوب" بين الحين والآخر عن مؤشر رضا الجمهور عن الرؤساء، فإنه تبين فقدان ترامب لتأييد الناخبين في أهم 5 ولايات رشحته في انتخابات 2016 الرئاسية.
حيث أعلن 54% من سكان ولاية بنسلفانيا عدم رضائهم عن أداء ترامب، كما كان 48% في أوهايو لا يرضون عن أدائه كرئيس للبلاد، بالتساوي مع نسبة المؤيدين له.
وفي عدد من أكبر الولايات الأمريكية، كان 54% في ميشيجان لا يرضون عن أداء ترامب، كما كان 53% في ويسكونسن غير مقتنعين بالقرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي في العديد من المجالات، وأخيرًا 51% من سكان فلوريدا أيضًا يشاركونهم نفس الرأي.
وحسب الشبكة الأمريكية، حصل ترامب على رضا 42% على أدائه في أحدث استطلاع أسبوعي أجرته مؤسسة جالوب، إلا أن أوباما حصل على موافقة 51% في نفس المرحلة تقريبًا من ولايته الأولى.
وأكدت الشبكة الأمريكية أن ترامب لم يقنع أكثر من 50% بأدائه، بينما قضى أوباما معظم فترة ولايته الأولى بنسب رضا عن الأداء أعلى من 50%.
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وحسب ما جاء في مُجمل استطلاعات الرأي، لم ينخفض مستوى رضا الجمهور عن أداء أوباما إلا بعد أكثر من 300 يوم في ولايته الأولى عندما انخفض معدل الموافقة في النهاية إلى أقل من 50%، وهو ما يشير إلى أن ترامب لا يتمتع بنفس القدرات التي كانت ترجح كفة أوباما للبقاء لولاية أخرى بالبيت الأبيض.
وفي مايو 2011، قال 39% من المستطلعين أنهم "بالتأكيد" لن يصوتوا لأوباما مرة أخرى، وخلال الشهر الجاري، قال 54% نفس الشيء عن ترامب، بما يوحي أن الرئيس الأمريكي يواجه معارضة أكبر من تلك التي واجهها أوباما خلال حكمه.
الحديث عن مقارنة بين أداء الرئيسين خلال السنوات الماضية، قد لا يبدو دقيقًا إذا لم يأخذ في الاعتبار أن أوباما لديه المزيد من الأرضية الصلبة، حيث فاز الرئيس السابق بفترة ولايته الأولى بـ365 صوتًا انتخابيًا، بينما حصل ترامب على 304 فقط، مما يعني أن أوباما كانت مهامه أسهل للبناء فوق الشعبية التي بالفعل حققها خلال تلك السنوات.
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وبشكل عام، يراهن ترامب على أدائه الفعلي كرئيس والقرارات التي اتخذها بشكل فعلي خلال العامين الماضيين، والتي حاول من خلالها استهداف شرائح مختلفة على المستوى الجماهيري، وعلى رأسها الأثرياء واليهود ورجال الأعمال وغيرهم.