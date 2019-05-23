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هل يتم رفع الدعم عن الخبز؟.. الحكومة تجيب

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
الخبز - صورة أرشيفية
الخبز - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما أثير من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز في موازنة وزارة التموين للعام المالي 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي بدورها نفت صحة تلك الأنباء تماما، مضيفة أنها مستمرة في صرف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش، دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، وأن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشا، كما أنها مستمرة في سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش دون أي تغيير فيه، مضيفة أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.وأشارت إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بها، ومديري
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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حقيقة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء تفيد بوجود عجز في الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود عجز في الأسمدة بالجمعيات الزراعية بأي محافظة من المحافظات، وأن جميع الأسمدة متوفرة بشكل طبيعي –يكفي احتياجات المزارعين- بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المزارعين.
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البرلمان يطالب التموين بمنافذ للخبز: بيتباع بجنيه

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مواطنون لا يمتلكون بطاقات دعم تموينية نظرا لعدم احتياجهم لها، إلا أنهم قد يكونوا فى حاجة إلى الخبز المدعم، وأضاف أن أسعار رغيف الخبز قد تصل إلى جنيه بمخابز القطاع الخاص، وتزداد أسعاره بشكل شبه دورى على فترات قصيرة، واقترح تدخل وزارة التموين، متسائلا: "دون إلقاء أعباء جديدة على كاهل الوزارة وموازنة الدولة.. هل من الممكن أن تتدخل الوزارة بمنافذ بيع بسعر بيع تنافسى أقل من القطاع الخاص فى هذه المناطق، بحيث تغطى سعر التكلفة وتحدد هامش ربح معقول؟".
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بيع الموسكي وحذف ملايين من التموين.. الحكومة تنفي 13 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، وفي البيانات نفت الحكومة عددا من الشائعات، منها: تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها، إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب شهر رمضان، تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019،
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

هل يتم إخلاء «الموسكي» لصالح مستثمرين أجانب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول إخلاء الحكومة منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، موضحا أنه تواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن ما يتم بمنطقة الموسكي ما هو إلا عملية تنظيم للباعة الجائلين، بهدف تيسير حركة المرور بالمنطقة، إذ أنها إحدى المناطق التجارية الكبرى بمصر، مشيرة إلى أنها تشن حاليًا حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بالعديد من المناطق ومن بينها الموسكي.
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