هل يتم رفع الدعم عن الخبز؟.. الحكومة تجيب

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

الخبز - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما أثير من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز في موازنة وزارة التموين للعام المالي 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي بدورها نفت صحة تلك الأنباء تماما، مضيفة أنها مستمرة في صرف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش، دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، وأن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشا، كما أنها مستمرة في سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش دون أي تغيير فيه، مضيفة أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.وأشارت إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بها، ومديري