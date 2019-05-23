جريمة

«غوايش وفلوس وجثة»..كواليس قتل الحاجة شادية بعين شمس

المتهم خطط لسرقة المجني عليها واستغل وجودها بمفردها وقتلها بسكين وسرق مصوغاتها ولاذ بالهرب.. المجني عليها قاومته حتى تركت أظافرها آثارا في وجهه ويديه كانت مفتاح حل اللغز
تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
المتهم
المتهم
كعادتها ظهيرة كل يوم تخرج الحاجة شادية التي شارفت على الستين يتكئ عليها زوجها الحاج عبيد نظرا لظروفه الصحية حتى يخرج من بيته قاصدا محل العصير الذي يمتلكه، بعد أن تودعه بابتسامتها المعهودة ووجهها البشوش، تعود بعدها إلى شقتها لإعداد طعام الإفطار للعاملين مع زوجها، لكن هناك شيئا طرأ غيَّر سيناريو يومها المعتاد كأنها كانت تودع زوجها الوداع الأخير، إذ عثر على جثتها مقتولة وسط بركة من الدماء في جريمة بشعة هزت منطقة عين شمس، خاصة أنها كانت تتمتع بسيرة طيبة وحب جيرانها.
البداية في بيت الحاج عبيد بحارة عبد اللطيف بشارع الزعيم غاندي بمنطقة عين شمس دارت الأحداث التي انتهت نهاية درامية حزينة، يعيش الرجل الطيب كما يلقبه جيرانه بصحبة زوجته في الدور الأرضي، بينما يسكن نجل الضحية بالطابق الخامس يخرج يوميا في الساعة 12 ظهرا إلى محل عصير يمتلكه بالمنطقة، بينما تكمن مهمة زوجته
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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«4 غوايش دهب».. كلمة السر في مقتل سيدة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من خلال فريق بحث بإشراف اللواء محمد يوسف، رئيس مباحث قطاع الشرق، والمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بعين شمس بعدما كشفت التحريات أن المجنى عليها تقيم برفقة زوجها المسن، الذي اكتشف الواقعة عقب عودته للمنزل. وأوضحت التحريات الأولية، أن المعاينة بينّت وجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث أن المجني عليها تعرضت للقتل بهدف السرقة، وتبين أنها شعرت بالمتهم، وحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقام بقتلها واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربا.
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إحالة عامل ووالده للجنايات بتهمة قتل عشيق زوجة الابن

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل ووالده لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شاب ضبطاه مع زوجة المتهم الأول داخل شقة الزوجية بمنطقة كرداسة، بعدما وجهت النيابة لهما تهمة القتل العمد وأمرت بإحالتهما لمحكمة الجنايات.. كشف أمر الاحالة أنه أثناء تواجد المتهم الأول "الزوج" في عمله تلقى اتصالا هاتفيا من أحد جيرانه باستقبال زوجته رجلا غريبا في منزلها، اتصل الزوج هاتفيا بوالده المقيم بالقرب منه وطلب منه الذهاب إلى منزله للتأكد من رواية الجار وما إذا كان هناك شخص غريب بالمنزل من عدمه لحين الخروج من عمله واللحاق به.
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جريمة هزت الهرم..الابن العاق قتل والدته في نص الشارع

لا يزال الغموض يحيط بجريمة مقتل ربة منزل واتهام ابنها بالوقوف وراء ارتكاب الواقعة التي دارت أحداثها في شارع الفادي بمنطقة الهرم، اليوم الأحد، قيد التحقيق من قبل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء رضا العمدة، الذي وجه ضباط فرقة الهرم بقيادة العقيد محمد راسخ بتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود العيان من الجيران؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة كاملة، وفحص القوى العقلية للمتهم وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، للتوصل إلى الدوافع الكامنة وراء جريمته.
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«مكالمة وسكين وجثة».. كواليس جريمة هزت الحوامدية

لم تفارق السكاكين يده نظرا لعمله في محل الجزارة وتجارة المواشي، لكن شيئا غريبا تغير في سيناريو يومه المتكرر، جعله ينقلب رأسا على عقب، ويمسك سكينا لكن هذه المرة ليغرسها في جسد شقيقته بعد مطاردة ساخنة بالشارع سكنها في مشهد درامي، ليجد نفسه ما بين عشية وضحاها متهما في جريمة قتل، ربما لن تمحو تفاصيلها الأيام من ذاكرته ولو بعد حين، بعدما ارتوت الأرض بالدم لتكون شاهدة على جريمة الجزار في حق شقيقته التي تركت صغيريها، بين مطرقة قتل أمهما وسندان سجن "الخال".
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