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بيان عاجل لرئيس الوزراء حول إنهاء تعاقد 36 ألف معلم

تحرير:أحمد جاد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
تقدم النائب أحمد سعد درويش ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وفقاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، وجاء البيان العاجل على خلفية الإجراءات التعسفية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم وعلى آثارها أنهت تعاقد 36 ألف معلم بجميع محافظات الجمهورية الذين تم التعاقد مهم وفقاً للمسابقة الأمر الذى سيكون له آثار سلبية على أسر هؤلاء المعلمين خلال هذا الشهر الكريم.
وأوضح النائب أحمد سعد درويش في بيانه العاجل أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع الـ 36 ألف معلم قبل أربعة أشهر بناءً على المسابقة التي أعلنت عنها وبالفعل خاضوا هؤلاء الاختبارات وتم اختيارهم والتعاقد معهم نظرا لكفاءتهم واستلموا العمل وقاموا بمباشرة عملهم لمدة شهرين ولكن في إجراء تعسفى قامت الوزارة الآن
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

سؤال برلماني لمدبولي يثير أزمة المعلمين المؤقتين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تصاعد أزمة المعلمين العاملين بعقود مؤقتة تنتهي في 31 مايو الحالي، والمعروفة باسم "أزمة 36 ألف معلم". وقال "فواد" في سؤاله، إن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين سالفي الذكر.
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عبد العال يستمع إلى بيانات النواب العاجلة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الاستماع لعدد من البيانات العاجلة من جانب الأعضاء، بشأن الإشكاليات التي يعاني منها المواطنين، إذ طالب النائب مصطفي بكري، بحسم ملف عمال التشجير في مصر الذين يتجاوز عددهم 34 ألف موظف، مؤكدا على أن جميع الجهات بالحكومة توافقت على تثبيتهم، لكن دون أي تحرك علي أرض الواقع، مطالبا بأن يكون للبرلمان له نداء حاسم في هذا الإطار, فيما طالب النائب أحمد بدوي، بضرورة توصيل الصرف الصحي للمباني خارج الأحوزة العمرانية ومكتملة المرافق.
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النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب..وعبدالعال: مش مرتضى

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفضَ البرلمان رفعَ الحصانة عن أحد النواب، دون الإفصاح عن اسمه، موجهًا حديثه للنواب: "مش مرتضى منصور علشان ماحدش ذهنه يروح كده أو كده". وأضاف عبد العال، خلال كملته بالجلسة العامة، أنه تلقَّى طلبًا لرفع الحصانة عن أحد النواب، ولكن الطلب غيرُ مستوفٍ للشروط، لذلك تقرر رفضُ الطلب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خُصِّصتْ لمناقشة قوانين المخدِّرات والمعاشات العكسرية وقانونِ الملاحةِ الداخلية.
انتحار

هل ينجح البرلمان فى منع «أقراص الغلة» من التداول؟

«أقراص الغلة» أو «الحبوب السامة»، مصطلح شكّل حالة من الخوف والحذر الشديدين لدى قطاع عريض من المصريين، خاصة من الآباء والأمهات، بعدما سجلت تلك الحبوب العديد من وقائع الانتحار بها، نظرا لسهولة الحصول عليها. ولعل أحدث تلك الوقائع واقعة انتحار 3 فتيات من أسرة واحدة بمحافظة البحيرة، أمس، بعد تناول هذه الحبوب. وأمام زيادة وتنامي مخاطر تناول تلك الحبوب التى تؤدى إلى الوفاة مباشرة، قام عدد من أعضاء ونواب البرلمان وبالأخص أعضاء بلجنة الزراعة والري بالبرلمان، بالتحرك تحت قبة المجلس لمواجهة هذا الملف الشائك.
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