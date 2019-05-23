بيان عاجل لرئيس الوزراء حول إنهاء تعاقد 36 ألف معلم

تحرير:أحمد جاد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

رئيس الوزراء

تقدم النائب أحمد سعد درويش ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وفقاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، وجاء البيان العاجل على خلفية الإجراءات التعسفية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم وعلى آثارها أنهت تعاقد 36 ألف معلم بجميع محافظات الجمهورية الذين تم التعاقد مهم وفقاً للمسابقة الأمر الذى سيكون له آثار سلبية على أسر هؤلاء المعلمين خلال هذا الشهر الكريم.

وأوضح النائب أحمد سعد درويش في بيانه العاجل أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع الـ 36 ألف معلم قبل أربعة أشهر بناءً على المسابقة التي أعلنت عنها وبالفعل خاضوا هؤلاء الاختبارات وتم اختيارهم والتعاقد معهم نظرا لكفاءتهم واستلموا العمل وقاموا بمباشرة عملهم لمدة شهرين ولكن في إجراء تعسفى قامت الوزارة الآن