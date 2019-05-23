إعدام 4 وسجن 3 قتلوا جارهم لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

صورة أرشيفية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي، اليوم الخميس، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة فلاحين وطالب، فيما عاقبت ثلاثة آخرين، بينهم ميكانيكي، بالسجن المؤبد للميكانيكي، والسجن سبع سنوات للاثنين الآخرين؛ على خلفية اتهامهم جميعًا باعتراض طريق مزارع "جارهم" بغرض سرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، إلا أن الأخير حاول مقاومتهم فأطلقوا عليه النيران وأردوه قتيلًا.

تعود تفاصيل القضية رقم 16290 جنايات الحسينية ليوم 17 أغسطس 2017م، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الحسينية» المركزي، يفيد بوصول المدعو «محمد.ع.ت» مزارع، مُقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدةً متأثرًا بإصابته بطلق ناري. التحريات كشفت عن أن