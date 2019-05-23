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قصة حب تجمع محمد إمام وهاجر أحمد في «هوجان»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
هاجر أحمد ومحمد إمام - مسلسل هوجان
هاجر أحمد ومحمد إمام - مسلسل هوجان
يبدو أن الثلاثي أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، المشاركات فى بطولة مسلسل «هوجان»، وقعن جميعا فى غرام بطل العمل محمد إمام، لنجد أنه تزوج الأولى «نوجة» لكنه انفصل عنها بعد أن وجدها تبحث عن الثراء السريع حتى لو بطرق غير مشروعة، والثانية «وردة» التي تحبه وتحاول التقرب إليه، لكنه لا يبادلها نفس المشاعر، والثالثة «نور» التى أعجبت به، خاصة أنه مختلف عن عالمها وعن والدها الذي يتورط في أعمال غير مشروعة. وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل بداية قصة «نور» و«هوجان»، التى يبدو أنها ستكون بطلة حكاياته فى الحلقات المقبلة.
وتفاعل الجمهور مع المشاهد التي جمعت هاجر أحمد ومحمد إمام خلال حلقة أمس، بعد أن قررت «نور» أن تعلم «هوجان» القراءة والكتابة، حتى لا يعتمد فقط على قوة عضلاته، بل يستخدم عقله وذكاءه، وجمعهما الكثير من المشاهد الرومانسية. ومن تعليقات المشاهدين على الحلقة: «هوجان عن جد كل مشهد
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نسرين أمين ترفض الزواج من وائل نور في «شقة فيصل»

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، عن النوايا الخبيثة للفنان وائل نور الذي يلعب دور (أيمن ريموت) والذي تقدم لخطبة الفنانة نسرين أمين والتي تلعب دور (شربات)، وكانت تعتقد أنه تقدم للزواج منها لأنه يحبها، لكنه بعد أن ذهب للاتفاق على تفاصيل الفرح معها ومع شقيقتها (سكر) التي تجسدها الفنانة ايتن عامر، انكشف أمره، حيث طلب منها أن تواصل عملها كراقصة لأنها ستصرف عليه وعلى ابنه، لأن المحل الذي يمتلكه فى الحارة لا يدخل له ربحا، لذلك هي ستكون مسئولة مصاريف البيت.
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«أرطغرل».. الأتراك يؤلفون تاريخًا لا نعلمه

تصدرت اليوم الحلقة الـ149 ضمن الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل، تريند موقع "جوجل"، لأنها الأكثر بحثا في الوطن العربي، وهذا تأكيد لشعبية العمل التركي بين العرب، ولا يمكن النقاش حولها، فهذا يظهر أيضًا مع استمرار السلسلة طوال تلك السنوات، لكن هذا لا ينفي احتواءها على العديد من الأخطاء التاريخية الكثيرة، بل إنها أصبحت مختلفة تمامًا عما نعلمه بشأن التاريخ الذي بين أيدينا، المدون في الحقبة بين الدولة الأيوبية ودولة المماليك، فصارت كـ"تاريخ موازٍ" من خيال أصحابه.
مسلسل- زلزال (3)

محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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مسلسل-هوجان

هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة 13|محمد إمام يتعاون مع «وردة» من جديد

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «هوجان»، بنقل «نور» تجسدها هاجر أحمد إلى المستشفى وسط قلق والدها «كمال» يجسده رياض الخولي، وفى الوقت نفسه أقنعت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد زوجها «لطفى الحراق» -كريم محمود عبد العزيز- بسرقة شحاذ، بينما وصلت «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين إلى المستشفى للاطمئنان على «هوجان» -محمد إمام- وطلبت منه أن يبعد عن «كمال» ويعمل معها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه لأنه مرتاح في هذا العمل، وذهب «كمال» مع رجاله إلى الشاب الذي اعترضه فى المطعم، ليتحقق إن كان هو مدبر محاولة قتله وأسرته.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة 12| محمد إمام ينقذ هاجر أحمد من الموت

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل «هوجان» تأكيد «كمال» يجسده رياض الخولي، لابنته «نور» تجسدها هاجر أحمد، أنه ليس له علاقة بشراء كل لوحاتها الفنية، ومن ثم ذهب الجميع لتناول العشاء والاحتفال بنجاح معرض «نور»، وهناك جاء شاب ووقف مع «خليل» واتهمه بأنه سبب فى وفاة والده الذى مات بحسرته على خسارة أمواله وشركاته، وتدخل «هوجان» يجسده محمد إمام، وقام بضربه هو ورجاله، وفى الوقت نفسه قام «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بتلقين «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، علقة ساخنة، كونه كان يتجسس عليه.
اسماء-أبو-اليزيد-من-مسلسل-هوجان

محمد إمام: أسماء أبو اليزيد غول تمثيل وكاريزما نادرة

نشر الفنان محمد إمام، قبل قليل، من خلال حسابه على موقع «انستجرام» صورة تجمعه بالممثلة أسماء أبو اليزيدي من كواليس مسلسل «هوجان»، وعلق عليها: «غول تمثيل..كاريزما نادرة.. من أحلى الحاجات فى مسلسل هوجان.. باستمتع جداً وأنا بشتغل معاها.. هتبقى من أهم الممثلات اللي جم في مصر.. نوجا». تلعب أسماء أبو اليزيد دور «نوجا» ضمن أحداث المسلسل، وهي بائعة مناديل أنقذت «هوجان» وساعدته فى أن يجد مكانا يعيش فيه، ومع تطور الأحداث تزوجته، وتورطت معه فى مشاكله مع كل من «بهلول» يجسده صلاح عبد الله و«وردة» التي تجسدها ميرنا نور الدين.
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