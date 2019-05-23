قصة حب تجمع محمد إمام وهاجر أحمد في «هوجان»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

هاجر أحمد ومحمد إمام - مسلسل هوجان

يبدو أن الثلاثي أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، المشاركات فى بطولة مسلسل «هوجان»، وقعن جميعا فى غرام بطل العمل محمد إمام، لنجد أنه تزوج الأولى «نوجة» لكنه انفصل عنها بعد أن وجدها تبحث عن الثراء السريع حتى لو بطرق غير مشروعة، والثانية «وردة» التي تحبه وتحاول التقرب إليه، لكنه لا يبادلها نفس المشاعر، والثالثة «نور» التى أعجبت به، خاصة أنه مختلف عن عالمها وعن والدها الذي يتورط في أعمال غير مشروعة. وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل بداية قصة «نور» و«هوجان»، التى يبدو أنها ستكون بطلة حكاياته فى الحلقات المقبلة.

وتفاعل الجمهور مع المشاهد التي جمعت هاجر أحمد ومحمد إمام خلال حلقة أمس، بعد أن قررت «نور» أن تعلم «هوجان» القراءة والكتابة، حتى لا يعتمد فقط على قوة عضلاته، بل يستخدم عقله وذكاءه، وجمعهما الكثير من المشاهد الرومانسية. ومن تعليقات المشاهدين على الحلقة: «هوجان عن جد كل مشهد