جريمة

مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بـ41 حملة مكبرة

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
حملة مرورية
حملة مرورية
الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3201 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و264 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1427 مخالفة نموذج 125، وشن 41 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 145 حالة، وشن 5 حملات على سيارات السرفيس دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار". تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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مرور الجيزة في رحلة فرض الانضباط المروري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2492 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 578 مخالفة انتظار خاطئ، و289 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 110 مخالفات خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم على مدى الساعة لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات سيولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، إذ وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، حملات انضباطية موسعة بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة وفقًا لخطة القطاع، أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3269 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1300 مخالفة انتظار خاطئ، و378 مخالفة متنوعة.
فساد-المرور

«الصلح خير» في 112 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

جهود متواصلة من ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي؛ بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير3016 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1295 مخالفة انتظار خاطئ، و252 مخالفة بدون رخصة قيادة..
.رادار-مرور

تحرير 5583 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

"الانضباط المروري ولا غيره" شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 5583 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 928 مخالفة انتظار خاطئ، و31 مخالفة بدون رخصة قيادة و46 بدون رخصة تسيير و441 مخالفة متنوعة.
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