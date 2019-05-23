مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بـ41 حملة مكبرة

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

حملة مرورية

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3201 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و264 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1427 مخالفة نموذج 125، وشن 41 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 145 حالة، وشن 5 حملات على سيارات السرفيس دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار". تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات