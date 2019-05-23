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10 نصائح صحية تحميك من «ضربة الشمس»

مع ارتفاع درجات حرارة الجو خلال شهر رمضان تزداد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس.. نقدم خطة وقائية صحية للمواطنين من ارتفاع درجة حرارة الجسم تجنبهم ضربات الشمس
تحرير:ربيع السعدني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
مواطنون لا يتحملون حرارة الجو العالية
مواطنون لا يتحملون حرارة الجو العالية
يشعر الصائمون خلال الأيام الجارية، بعطش وإرهاق شديدين، خاصة خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد في أوقات الصيام حتى وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة في الظل، وتعرض الكثيرون للإجهاد الحراري، خاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر إرتفاع درجة حرارة الجو من كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومع موجة الحر الجارية هناك إصابات تحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم تتمثل في الإجهاد الحراري وضربة الشمس وهي محطات على نفس الخط بحيث لو تعرضت لعلامات أحدهما وأهملتها قد تتطور الإصابة لضربة شمس التي تمثل خطورة بالغة على حياة المصاب تصل للوفاة.
بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجة حرارة الجو لتصل إلى ذروتها اليوم الخميس وتستقر عند 45 درجة مئوية، وتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية. الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة سابقا، وجهت عددا من النصائح والإرشادات الصحية
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السودانى الشقيق

مصر ترسل مساعدات طبية للسودان بتوجيهات السيسي

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق، أرسلت جمهورية مصر العربية شحنة مساعدات طبية للأشقاء بدولة السودان، وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمه في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني، إذ تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والخارجية لتجهيز وشحن المساعدات، ويأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.
السرنجات

لماذا تأخرت مصر 25 عاما في استخدام «الحقنة الذكية»؟

ممرضة تحقن المريض بحقنة مضاد حيوي بسبب تعرضه لنزلة شعبية حادة، ثم يُعاد استخدام السرنجة مجددًا، وتُحقن لمريض أخر دون تعقيمها أو استبدال الإبرة، والمريض صار معرضًا لخطر الإصابة بمرض فيروسي جديد من جراء الحُقنة التي يفترض أن تشفيه.. سيناريو مقلق ومكرر ومؤلم ينتهي كل يوم بحالة إصابة جديدة، وبخاصة في العديد من الدول النامية، إذ يتم إعطاء نحو 40% من الحقن والإبر المعاد استخدامها، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ما يتسبب في وفاة نحو 1.3 مليون حالة سنويًا ووقوع 21.7 مليون إصابة جديدة بالتهاب الكبد B كل عام نتيجة لهذه الممارسات الطبية غير الآمنة.
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قصة مصنع السرنجات ذاتية التدمير المتوقف منذ 2002

بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي تقوم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات- فاكسيرا بتحديث مصنع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير الذي توقف منذ عام 2002 لأسباب غامضة؛ إذ تقدمت 14 شركة عالمية لتوريد خطوط الإنتاج للمصنع، من بينها 5 شركات معتمدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووقع الاختيار على شركة إماراتية، وتقدر تكلفته المالية بـ400 مليون جنيه، وسيتم تمويل المرحلة الأولى من خلال منحة حصلت عليها وزارة الصحة من البنك الدولي تقدر بـ5.2 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتج المصنع الجديد 150 مليون سرنجة سنويًّا.
سرنجات

لماذا منعت الصحة استخدام السرنجات العادية نهائيا؟

طالبت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في وقت سابق، بالسرنجات ذاتية التدمير، وكانت ضمن مطالب اللجنة ذاتها في عام 2014 للقضاء على فيروس سي، واشترطوا آنذاك أن يكون سعرها، نفس سعر السرنجات العادية حتى لا تمثل أي أعباء إضافية على المرضى، وذلك ضمن خطة قومية لمكافحة العدوى، لتكون صمام أمان للمريض ولمقدم الخدمة الصحية، على حد سواء، وبعد ثلاث سنوات تم الإعلان عن خطة وزارة الصحة عن إنشاء مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير في مدينة 6 أكتوبر، ولكن المشروع توقف، لأسباب تتعلق بالتمويل حتى أعيد تحديثه وتطويره بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.
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