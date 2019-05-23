الحكومة تعلن موعد تحصيل ضريبة الأرض الزراعية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

الزراعة - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداول من أنباء عن استمرار الحكومة في تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية هذا العام من الفلاحين، وأنه قد تم إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بداية من عام 2017 وحتى 2020، تخفيفا على المزارعين، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المزارعين.

وأكدت الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المزارعين، فقد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان في 22 يوليو 2017، المتضمن في مادته الأولى وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، الخاص بضريبة الأطيان لمدة

وأكدت الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المزارعين، فقد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان في 22 يوليو 2017، المتضمن في مادته الأولى وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وصدر قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2018 في 5 مايو 2018، بالإجراءات المتبعة بشأن هذا الوقف، الذي ينتهي في 31 يوليو 2020، وفي هذا الصدد تم وقف تحصيل ضريبة الأطيان، وأن ما يتم تحصيله بمأموريات الأطيان هو المتأخرات السابقة على المزارعين.



وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.



