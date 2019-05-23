جريمة

زوجة في دعوى طلاق: يشترى ماركات لنفسه ولا يطعم طفليه

يفضل شراء ملابس من ماركات شهيرة لنفسه عن إطعام طفليه وعلاجهما.. وكانت والدته تتحمل نفقات الأسرة حتى توفاها الله.. ورفض والده مساعدته بعد ذلك حتى يعتمد على نفسه دون جدوى
تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
ندم زوجة - تعبيرية
ندم زوجة - تعبيرية
أقامت ربة منزل دعوى طلاق للضرر، من زوجها المهندس بشركة خاصة، بمحكمة الأسرة بزنانيري، اتهمته فيها بالتقصير فى واجباته تجاه أسرته، وعدم الإنفاق عليهم، بسبب إدمانه شراء الملابس والأحذية لنفسه من ماركات شهيرة، غير عابئ باحتياجات أبنائه من طعام وملابس وعلاج، ومصروفات تعليم مستقبلية، علاوة على تفضيله أكل المطاعم وشرائه لنفسه طعامًا جاهزًا، غير مهتم بما تأكله زوجته وطفليه، وهل يوجد بالمنزل طعام من عدمه، كما أقامت الزوجة دعويين نفقة صغار، ونفقة شخصية لها.
تقول الزوجة على هامش جلسة قضيتها المنعقدة منذ قرابة عام كامل فى محكمة الأسرة بزنانيري، إن الرجل يسعى ويعمل من أجل بيته وأولاده، يعمل لتوفير قوت يومهم، وكسائهم وعلاجهم، وشراء ما يتمنونه، لكن زوجها يعمل من أجل طعامه هو، وملابسه هو منفردًا، ومظهره أمام الناس، إذ ينفق كامل راتبه على ملابسه، ووجبات جاهزة
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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خلعته لعدم شرائه «بوكس هدية» وتقبيل يدها بعد الولادة

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بسبب محبة زوجها لأخته فى الرضاعة وتدليله لها واهتمامه بها، فى حين أنه كان يحبها سابقًا ويرغب فى الزواج منها، حتى علم أنها أخته، وثارت خلافات طاحنة وقتها بينه وبين والدته، إذ عاتبها على إرضاع فتاة ليست ابنتها، بما جعلها محرمة عليه، وبعد أن تقبلا الوضع وباتا يتعاملان كشقيقين، رأت زوجته أن زوجها يتجاوز فى التعامل مع أخته فى الرضاعة تلك، إذ يقبل يديها وجبينها، ويعاملها كأميرة، بطريقة لا يعامل بها شقيقاته ولا هى كونها زوجته.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «حب يهزر فوضع ثعبانا في السكرية»

أصيبت ربة منزل بانهيار عصبي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتخرج منه إلى محكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، الذى تسبب فى سوء حالتها النفسية، ووضعها فى ضغط عصبي شديد بسبب اعتياده إخافتها وافتعال المقالب بها، وأكدت الزوجة استحالة العشرة بينهما، وتمسكها بطلب الخلع، وقالت: «أخلعه دلوقتى أحسن ما أتخلع أنا من الدنيا كلها بأزمة قلبية ولا سكتة دماغية بسبب سلوكه المتهور، دا إنسان مش طبيعي ولا يطاق.. ومقالبه سخيفة خالية من أى ملمح للطرافة، لكنه مدمنها ومعتاد عليها».
طلاق

زوجة في قضية خلع للقاضي: «بيعلّي صوته عليّا»

يجد البعض من الأزواج أن الطلاق أو الخلع حل وحيد عند استحالة العيش تحت سقف واحد لأسباب ربما قد تكون معقولة، لكن عندما يقرر الأزواج تدمير عش الزوجية لأسباب تافهة، فالأمر يصبح غريبًا ومثيرا للدهشة، وعند سماع قصص الطلاق الغريبة قد لا يصدق المرء ذلك، وقد يعتقد أنها فقط من وحي الخيال، لكنها قصص حقيقية، ومن بين تلك القضايا، أقامت زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، دعوى خلع للتخلص من زوجها، بسبب صوته العالي في الشارع وخارج البيت عموما، مما يسبب لها الإحراج والضيق.
ندم

عدت على القهوة.. أغرب حالة خلع بين زوجين

من منا لا يصادف مقاهي حين يسير فى الشارع؟ ومن منا لا يضطر إلى العبور من أمامها، خاصة إذا كان يسير على الرصيف فى جهة مقصده، وفى ميدان مزدحم يعج شارعه بحركة سيارات الأجرة ومواقف السرفيس والباعة الجائلين كذلك، وهل مطلوب منى كزوجة وأم تسير بأبنائها فى الشارع أن تشق الأرض وتسير فى باطنها، لو صادفت فى طريقها مقهى مرت عليه؟ هذه الأسئلة كانت كفيلة لدفع ربة منزل إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها، الذى سبها وأهانها فى الشارع حين تصادف مرورها على مقهى بميدان رمسيس.
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