زوجة في دعوى طلاق: يشترى ماركات لنفسه ولا يطعم طفليه

يفضل شراء ملابس من ماركات شهيرة لنفسه عن إطعام طفليه وعلاجهما.. وكانت والدته تتحمل نفقات الأسرة حتى توفاها الله.. ورفض والده مساعدته بعد ذلك حتى يعتمد على نفسه دون جدوى

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

ندم زوجة - تعبيرية

أقامت ربة منزل دعوى طلاق للضرر، من زوجها المهندس بشركة خاصة، بمحكمة الأسرة بزنانيري، اتهمته فيها بالتقصير فى واجباته تجاه أسرته، وعدم الإنفاق عليهم، بسبب إدمانه شراء الملابس والأحذية لنفسه من ماركات شهيرة، غير عابئ باحتياجات أبنائه من طعام وملابس وعلاج، ومصروفات تعليم مستقبلية، علاوة على تفضيله أكل المطاعم وشرائه لنفسه طعامًا جاهزًا، غير مهتم بما تأكله زوجته وطفليه، وهل يوجد بالمنزل طعام من عدمه، كما أقامت الزوجة دعويين نفقة صغار، ونفقة شخصية لها.

تقول الزوجة على هامش جلسة قضيتها المنعقدة منذ قرابة عام كامل فى محكمة الأسرة بزنانيري، إن الرجل يسعى ويعمل من أجل بيته وأولاده، يعمل لتوفير قوت يومهم، وكسائهم وعلاجهم، وشراء ما يتمنونه، لكن زوجها يعمل من أجل طعامه هو، وملابسه هو منفردًا، ومظهره أمام الناس، إذ ينفق كامل راتبه على ملابسه، ووجبات جاهزة



تقول الزوجة على هامش جلسة قضيتها المنعقدة منذ قرابة عام كامل فى محكمة الأسرة بزنانيري، إن الرجل يسعى ويعمل من أجل بيته وأولاده، يعمل لتوفير قوت يومهم، وكسائهم وعلاجهم، وشراء ما يتمنونه، لكن زوجها يعمل من أجل طعامه هو، وملابسه هو منفردًا، ومظهره أمام الناس، إذ ينفق كامل راتبه على ملابسه، ووجبات جاهزة من المطاعم لنفسه.



وتتابع: "تعرفت على زوجى فى الشركة محل عمله، حين توجهت لتخليص تعاملات ورقية لوالدي لدى الشركة، أخذت رقم هاتفه واتصلت به لمتابعة الإجراءات وتعارفنا وطلب مقابلة والدي وتقدم لخطبتي، كان مظهره براقا، وعائلته ميسورة الحال قدمت لنا شقة تمليك، واشترت بها جميع التجهيزات التى اخترتها، وكان منزلنا عامرًا فى بداية الزواج من فيض خيراتهم وزياراتهم المتكررة لنا محملين بكل ما لذ وطاب ويكفينا للطهي والمعيشة لأسابيع إن لم يكن لأشهر.



كل شهر كان الزوج يعتاد شراء ملابس لنفسه، متجاهلًا زوجته، إذ لم يكن يجلب لها ولو هدية فى المناسبات كالأعياد وعيد ميلادها وعيد زواجهما أيضًا، وكان يحدثها برفق فى البداية بأنه يحتاج إلى تحسين مظهره للتقدم فى عمله، وتتكلف ملابسه مبالغ مالية كبيرة، وتطورت لغة حديثه من نبرة "علشان الشغل"، حتى وصلت إلى "أنا متعود على كده ومعرفش أعيش غير كده"، وإذا طلبت الزوجة أموالًا لشراء متطلبات للمنزل، تحولت حجته من "هو ضروري يعني علشان الفلوس اللى معايا يا دوب"، إلى: "تاخدى فلوس بتاع ايه.. واللى إنت عايزاه بيجيلك".



وبالفعل كانت تحدد له ما يحتاجه المنزل، واعتادت زيارة حماتها تحمل إليها احتياجات منزلها، وحتى احتياجاتها الشخصية، بما كان يضعها فى حرج بالغ، بدأ يتحول إلى تأنيب من حماتها، واتهامات تصلها من خلال زوجها: "خفى شوية.. إنت بتبالغي فى الطلبات.. إزاى لحقتى تخلصي كذا"، وعبارات كثيرة على هذا المنوال مما كان يثير الحزن فى نفسها.



حملت الزوجة ووضعت طفلين توأم، ومنذ ولادتها وحماتها تتكفل بكل متطلبات واحتياجات الطفلين، من لبن وحفاضات وكريمات وكل شيء، ولم تصل الزوجة أي تلميحات عن طلباتها فى المنزل، إذ باتت حماتها تعرف كل ما يحويه دولاب مطبخها، وتسجل الناقص منه وتشتريه لها، واستمر الحال على ما هو عليه لقرابة عامين كاملين، توفيت فى ختامهما الحماة.



تقول الزوجة: حينما توفى الله حماتي، شعرت أن زوجي هو من مات، إذ ماتت راعينا صاحبة القوامة علينا القائمة على تلبيات احتياجاتنا، عوضًا عن نجلها غير المسئول، وبالفعل رحلت عن الدنيا وانقطع معها الخير، إذ كانت حماتها تشتري لهم احتياجاتها من معاشها الخاص، بينما كان حماها رافضًا للفكرة، مؤنبًا لها على تدليل نجلها إلى حد إعفائه من مسئوليات بيته وأسرته، ولذلك بعد وفاتها أصر على عدم منح نجله أموالا، وتركه يعتمد على نفسه، ويدير شئون حياته بإمكانياته المتاحة.



ورغم هذا استمر الزوج فى عدم تحمل المسشولية، بعدم منح زوجته مصروفا للمنزل، وبالكاد كان يشترى لها كميات قليلة مما تطلبه، لا تكفى لسد رمق المنزل لأسبوع واحد فى الشهر، وتفاقمت الخلافات بين الطرفين إلى حد تدخل أسرتها بتقديم زيارات لها وتلبية طلباتها، حتى طالبت الزوجة والدها بالتحدث مع زوجها لحثه على تخصيص مصروف للمنزل، وهنا ثار الزوج، وأقسم ألا يأكل فى المنزل مما تجلبه أسرة زوجته لهم، واعتاد شراء وجبات طعام جاهز وتناولها بمفرده.



وتفاقمت الخلافات، إذ طالبت الزوجة زوجها بالإنفاق على المنزل وطفليه إن لم يكن يريد مساعدة أسرتها، لكن دون جدوى، حتى قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، وطلب الطلاق منه، وإقامة عدة دعاوى نفقة ضده.



