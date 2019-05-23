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«إسكان» البرلمان تطالب بإنهاء ملف الأحوزة العمرانية

تحرير:أحمد جاد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
اجتماع لجنة الإسكان - أرشيفية
اجتماع لجنة الإسكان - أرشيفية
طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظات بسرعة الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديد على الطبيعة خلال الفترة الحالية، والتأكد من وضع كل العلامات الخاصة بحدود الحيز العمرانى حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية، المقرر لها الانتهاء قبل 8 يوليو المقبل، لعرضها على رئيس الوزراء لإصدارها. وأضافت أن التصالح في بعض مخالفات البناء مرتبط بتنفيذ الخطوة الخاصة بالحيز العمراني الجديد والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب، وفقا لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي لتذليل كل العقبات وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمرانى، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعنى بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لأنها سوف تضع النقاط فوق الحروف وتوضح للمواطنين مواقفهم على أرض الواقع، ليعرف كل منهم موقفه، وحالته التي
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