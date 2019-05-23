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موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

مع كل شروق شمس نجد تخفيضات جديدة على أسعار السيارات في السوق المحلية في محاولة من الشركات والوكلاء لتحريك المبيعات.. فبدأت الشركات تعلن عن موديلات 2020 فهل تجد نفس المصير
تحرير:كريم ربيع ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
هيونداي أكسنت 2020
هيونداي أكسنت 2020
بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
زوتي 2020 أعلن وكيل السيارة الصينية «زوتي» في مصر، عن توافر Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020 في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات وبأسعار رسمية 136.990 جنيهًا. وتقدم Z100 موديل 2020 في مصر بمحرك «TNN3G10K» ثلاثي السلندرات سعة 1000 سي سي، بقوة 75 حصانا عند
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كحك-العيد-صور-ارشيفية (2)

أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1273 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 23 مايو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.95 جنيه، ونحو 17.05 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.98 جنيه للبيع، و16.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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تويوتا-كورولا-2019 (1)

أكثر 20 سيارة مبيعًا في الربع الأول من 2019

كشف أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات الربع الأول من عام 2019 لسيارات الركوب بنسبة -4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، رغم إلغاء الجمارك بشكل كامل عن السيارات أوروبية المنشأ، الذي كان من المتوقع أن تحدث نقلة كبيرة في المبيعات إلا أن حملات المقاطعة الشعبية كان لها رأي آخر. وتعد فئة السيدان من أهم فئات السيارات في مصر نظرا لطبيعتها العائلية، نرصد في هذا التقرير أكثر 20 سيارة سيدان مبيعًا في الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير «أميك».
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