موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

مع كل شروق شمس نجد تخفيضات جديدة على أسعار السيارات في السوق المحلية في محاولة من الشركات والوكلاء لتحريك المبيعات.. فبدأت الشركات تعلن عن موديلات 2020 فهل تجد نفس المصير
بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
زوتي 2020
أعلن وكيل السيارة الصينية «زوتي» في مصر، عن توافر Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020 في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات وبأسعار رسمية 136.990 جنيهًا.
وتقدم Z100 موديل 2020 في مصر بمحرك «TNN3G10K» ثلاثي السلندرات سعة 1000 سي سي، بقوة 75 حصانا عند
زوتي 2020
أعلن وكيل السيارة الصينية «زوتي» في مصر، عن توافر Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020 في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات وبأسعار رسمية 136.990 جنيهًا.
وتقدم Z100 موديل 2020 في مصر بمحرك «TNN3G10K» ثلاثي السلندرات سعة 1000 سي سي، بقوة 75 حصانا عند 6200 لفة في الدقيقة يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم، وبذلك فهي تعد واحدة من أكثر الخيارات الاقتصادية المتاحة في مصر.
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سبورتاج 2020
أعلن وكيل الشركة الكورية «كيا» في مصر، طرح السيارة سبورتاج موديل 2020، وسجلت أسعار الفئة الأولى من "سبورتاج" الرياضية، نحو 430 ألف جنيه، والفئة الثانية بلغ سعرها نحو 460 ألف جنيه، بينما 500 ألف للفئة الثالثة، و535 ألفا للفئة الرابعة.
وتعمل سبورتاج 2020 بمنظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 بقوة 140 حصانا عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصانا وسرعة 201 كم/س للفئة الرابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.
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بيجاس 2020
طرحت شركة كيا أيضًا، السيارة بيجاس الجديدة موديل 2020 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المدمجة، وتباع السيارة بسعر رسمي 239.900 ألف جنيه للفئة الأولى، و254.900 ألف جنيه للفئة الثانية. وتأتي بمرحك سعة 1400 سي سي، و95 حصانا ميكانيكيا، وتبلغ أقصى سرعة 185 كم.
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أكسنت 2020
أعلن وكيل شركة هيونداي في مصر رسميًا، طرح الموديل الجديد من أكسنت 2020، على أن تباع الفئة الأولى بسعر 269.900 جنيه، والفئة الثانية بـ282.900 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 292.900 جنيه، والفئة الرابعة بـ322.900 جنيه، بينما سجل الفئة الخامسة والأعلى نحو 349.900 جنيه.
وجاءت أكسنت 2020 الجديدة أعلى في السعر من موديلات 2019 بما يتراوح بين 7500 و62 ألف جنيه وتتميز السيارة بمحرك 1600 سي سي من 16 صمام رباعي الاسطوانات بقوة 123 حصانا وعزم دوران 151 نيوتن متر مع خزان وقود سعة 45 لترا وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .
بيجو 508
طرح الوكيل الحصري للشركة الفرنسية «بيجو» في مصر، رسميًا بيجو 508 السيدان موديل 2020، بسعر 510 ألف جنيه الفئة الأولى، و560 ألفا للفئة الثانية، و640 ألفا الثالثة.
وتعتمد السيارة على محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة حصانية تبلغ 165 حصانا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، يمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية، مع إمكانية تحقيق معدل استهلاك وقود بواقع 7.6 لتر لكل 100 كم.
تويوتا كورولا 2020
طرح مؤخرا الموديل الجديد من السيارة تويوتا كورولا موديل 2020، والتي تتميز بهيكل خارجي مستوحى من الفاخرة "كامري"، حيث يبدأ السعر العالمي للسيارة بنحو 350 ألف جنيه.