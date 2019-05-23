موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

مع كل شروق شمس نجد تخفيضات جديدة على أسعار السيارات في السوق المحلية في محاولة من الشركات والوكلاء لتحريك المبيعات.. فبدأت الشركات تعلن عن موديلات 2020 فهل تجد نفس المصير

تحرير:كريم ربيع ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

هيونداي أكسنت 2020

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟

زوتي 2020 أعلن وكيل السيارة الصينية «زوتي» في مصر، عن توافر Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020 في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات وبأسعار رسمية 136.990 جنيهًا. وتقدم Z100 موديل 2020 في مصر بمحرك «TNN3G10K» ثلاثي السلندرات سعة 1000 سي سي، بقوة 75 حصانا عند