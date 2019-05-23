72 ساعة انتظارا|تطورات إطلاق سراح معصوم مرزوق ورفاقه

الأمن يرحّل السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة من تخشيبة الجيزة إلى قسم شرطة أول أكتوبر.. وترحيل نرمين حسين إلى قسم البساتين.. ويحيى القزاز في قسم المرج

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

معصوم مرزوق

رغم مرور 72 ساعة على قرار النيابة العامة إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، فإنهم لم يغادروا أماكن احتجازهم حتى كتابة هذه السطور، إذ يتابع فريق الدفاع عن المخلى سبيلهم الإجراءات المتبعة للإسراع في إطلاق سراحهم.

خالد علي، المحامي الحقوقي، أكد أن أجهزة الأمن بالجيزة نقلت السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة من "تخشيبة الجيزة" إلى قسم شرطة أول أكتوبر، أما الدكتور عبد الفتاح البنا، فلا يزال موجودا في "تخشيبة الترحيلات" تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة الهرم التابع لمحل سكنه، مشيرا إلى أنه تم الاستفسار عن عدم نقل "البنا"