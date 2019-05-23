من التخشيبة للزنزانة..تفاصيل إطلاق سراح معصوم مرزوق

الأمن يرحل السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة.. من تخشيبة الجيزة إلى قسم شرطة أكتوبر.. يحيى القزاز ما زال موجودا في قسم المرج ونرمين حسين بقسم البساتين

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

3 أيام مرت على القرار الصادر من النيابة العامة، بإخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، ويتابع فريق الدفاع عن المخلى سبيلهم إجراءات إخلاء سبيلهم، إذ لم يتم إطلاق سراحهم منذ صدور القرار الاثنين الماضي وحتى كتابة هذه السطور.

وحسب خالد على، المحامي الحقوقي والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، فقد نقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم شرطة أكتوبر، أما الدكتور عبد الفتاح البنا، فلا يزال موجودا بتخشيبة الجيزة، ومن المقرر أن يتم نقله إلى قسم شرطة الهرم حيث محل سكنه، مشيرا

وحسب خالد على، المحامي الحقوقي والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، فقد نقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم شرطة أكتوبر، أما الدكتور عبد الفتاح البنا، فلا يزال موجودا بتخشيبة الجيزة، ومن المقرر أن يتم نقله إلى قسم شرطة الهرم حيث محل سكنه، مشيرا إلى أنه تم الاستفسار عن عدم نقل «البنا» إلى قسم الهرم، وأخبر الأمن المحامين بأن السبب هو عدم وجود سيارة ترحيلات تنقله إلى القسم.



أوضح «خالد على» في تصريح خاص لـ«التحرير» أنه تم إيفاد عدد من المحامين تابعين للمركز المصري للحقوق والحريات، إلى قسم شرطة أكتوبر، لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل معصوم مرزوق ورائد سلامة، وتم إبلاغهم من قبل القسم بانتظار موافقة الأمن الوطني على إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن الدكتور يحيى القزاز، تم ترحيله بواسطة الأجهزة الأمنية في القاهرة من تخشيبة الخليفة إلى قسم شرطة المرج ولا يزال موجودا به منذ مساء الثلاثاء الماضي، أما نرمين حسين فرحلتها كذلك الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تخشيبة الخليفة إلى قسم شرطة البساتين، وجميعهم في انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحهم.

في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم مرزوق ورفاقه، أصدرت النيابة قرارا الاثنين الماضي، بإخلاء سبيل كل من: رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونيرمين حسين، ويحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018.

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يوم الإثنين الماضي، قال خالد على في تصريح لـ«التحرير» إنه تم التأكد بالفعل من نيابة أمن الدولة العليا بالأخبار المنشورة والمتعلقة بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، مشيرا إلى أن 3 محامين توجهوا لمكتب نيابة أمن الدولة وتأكدوا من قرار الإفراج عن تلك المجموعة على ذمة قضية الانضمام لجماعة إرهابية وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

فيما كتب طارق العوضي، المحامي الحقوقي، على صفحته بـ«فيسبوك»: «الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز ونيرمين حسين وعبد الفتاح البنا ورائد سلامة بقرار من النائب العام وحفظ القضية».

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، ليمضي نحو 9 أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة الإثنين الماضي، بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.

3 اتهامات



تلقي تمويلات

تولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات مع السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في الاتهامات الموجهة إليه وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية، وتضم عددا من المتهمين الآخرين بخلاف السفير معصوم مرزوق، جميعهم اتهموا في تنفيذ مخطط إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي في مصر، ومساعدتهم في إسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، وبث الفتنة، حسب التحقيقات.

نسبت النيابة العامة إلى المتهمين المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات لدعم الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وهي الاتهامات التي نفاها معصوم مرزوق ورفاقه أمام جهات التحقيق.

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