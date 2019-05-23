ما هي فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري؟

تحرير:أحمد ثروت ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

الاهلى والزمالك

حالة من الشغف تنتظر عشاق الكرة المصرية بعد اشتعال الصراع على قمة مسابقة الدوري الممتاز بين القطبين الأهلي والزمالك، وذلك بعد أن قام الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام الأهلي، أمس الأربعاء، حيث تم فتح الطريق أمام الزمالك في كيفية الوصول للمركز الأول من خلال مبارياته المقبلة. ويتبقى للأهلي مباراتين فقط بمسابقة الدوري أمام المقاولون العرب، والزمالك، حيث يسعى الفريق الأحمر للفوز في المباراتين حتى يصل للنقطة 80 في ترتيب الدوري ويحصل على لقب البطولة للموسم الحالي.

وحين يتعادل أبناء القلعة الحمراء أمام ذئاب الجبل في المباراة المقبلة بينهما بالدوري، سوف ينتظر الأهلي تعثر الفريق الأبيض في أي مباراة مقبلة له، والفوز أيضًا على الزمالك ليتوج بالبطولة. الزمالك يسعى أبناء ميت عقبة للفوز في مبارياته المؤجلة بالدوري، للتتويج بالبطولة الـ13 في تاريخ النادي، حيث ينتظر حسم