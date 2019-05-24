«حليب اللوز».. 6 نصائح للتغلب على ضغط الدم المنخفض

تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية يساعد بشكل كبير في الوقاية من الانخفاض المفاجئ في معدلات ضغط الدم التي من المحتمل أن تحدث بعد تناول الوجبات
أكثر من يعانون من ارتفاع درجة الحرارة هم مرضى ضغط الدم المنخفض، فرغم أن ضغط الدم المرتفع وخطورته تعد الأكثر شهرة، فإن ضغط الدم المنخفض يعد أكثر خطورة من المرتفع، حيث ينتج عنه عدم تدفق الدم إلى المخ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى بصورة كافية، وبالتالي توجد كثير من الطرق العلاجية المنزلية التي يمكن أن تساعدك في التخلص من ضغط الدم المنخفض من أجل التعامل مع الأعراض وإدارتها بشكل صحي في الموجة الحارة خاصة في شهر رمضان قد يزداد الأمر خطورة نظرًا لأننا لا نستطيع تناول كميات كافية من المياه في النهار.
توجد كثير من الأعراض التي تتبع انخفاض ضغط الدم، عليك بالتعرف عليها حتى تكون جاهزًا بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "food.ndtv":
1- التعب والإرهاق المزمن
2- شعور بالغثيان
3- الصداع المستمر
4- ألم في الصدر
5- ضيق في التنفس
6- ضربات القلب غير منتظمة
7- التعرض للإغماء المفاجئ
8- الإسهال أو القيء المستمر
9-
توجد كثير من الأعراض التي تتبع انخفاض ضغط الدم، عليك بالتعرف عليها حتى تكون جاهزًا بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "food.ndtv":
1- التعب والإرهاق المزمن
2- شعور بالغثيان
3- الصداع المستمر
4- ألم في الصدر
5- ضيق في التنفس
6- ضربات القلب غير منتظمة
7- التعرض للإغماء المفاجئ
8- الإسهال أو القيء المستمر
9- تشنجات في الجسم خاصة الرقبة
نظام غذائي صحي خاص بمرضى الضغط المنخفض بجانب تناول الأدوية يعد خيارا جيدا من أجل الحصول على المعالجة الصحية، فيما يلي بعض من الوصفات العلاجية المنزلية بجانب بعض من النصائح التي تساعدك على الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية:
1- تناول وجبات صغيرة
تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية يساعد بشكل كبير في الوقاية من الانخفاض المفاجئ في معدلات ضغط الدم التي من المحتمل أن تحدث بعد تناول الوجبات، لذا إذا كنت تتناول ثلاث وجبات كاملة في اليوم، سيكون من الأفضل تقسيمها على خمس وجبات خفيفة، وبما أننا في شهر رمضان عليك بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين، وعدم الانتظار لوجبة السحور دون تناول طعام، وبالتالي هذا يعد علاجا صحيا أيضًا لهؤلاء الذين يعانون من مرض السكري.
2- وجبات تحتوي على كميات قليلة من الملح
الإفراط في تناول الملح هو أمر سيئ على الإطلاق، ولكن على الجانب الآخر يحتاج جسمك لكميات معقولة منه، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن جسمك يحتاج إلى نظام غذائي يحتوي على ملعقة ملح على الأقل بجانب ما تحصل عليه من الفواكه والخضراوات الهامة للجسم، ولكن عليك بالتأكد من عدم وجود الكثير من الملح الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل احتباس الماء مع ارتفاع ضغط الدم.
3- شرب كميات كبيرة من السوائل
عليك بتناول ما يقرب من 2 إلى 3 لترات كل يوم، وبجانب ذلك ماء جوز الهند يعد مهما للغاية في مثل هذه الحالات، لذا يجب عليك إدراجه في نظامك الغذائي، ويمكنك تحقيق هذه الكمية بين فترتي الإفطار والسحور، فقلة الترطيب تعد من أكثر الأسباب الرئيسية التي تسبب انخفاض ضغط الدم بشكل كبير، إضافة إلى تناول العصائر التي تحتوي على كميات قليلة من السكر.
الكشف عن علاج يستغرق 60 دقيقة لخفض ضغط الدم
4- الكافيين يساعد في مثل هذه الحالات
بالرغم من خطورة تناول الكافيين على أجسامنا، فإن الشاي أو القهوة ربما يساعدان في تعزيز ضغط الدم بطريقة فعالة، فعندما يحدث انخفاض مفاجئ في ضعط الدم، كوب من القهوة أو الشاي يمكنه أن يعيد لك توازنك من جديد.
5- الجلوس في أماكن مفتوحة
الأماكن التي تتميز بأنها جيدة التهوية، تعد خيارا جيدا لك إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم، وذلك حرصًا على تجنب الإغماءات، وعليك عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
6- تناول حليب اللوز
عليك بتناول حليب اللوز لمنع هبوط ضغط الدم، حيث إنه يتميز بعدم احتوائه على نسب عالية من الكوليسترول أو الدهون المشبعة، في الواقع فهو غني بالدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3، لذا عليك بإدراج هذا الحليب في نظامك الغذائي المنخفض لضغط الدم، ويمكنك أيضًا إضافته إلى الحبوب والعصائر.
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