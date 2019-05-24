«حليب اللوز».. 6 نصائح للتغلب على ضغط الدم المنخفض

تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية يساعد بشكل كبير في الوقاية من الانخفاض المفاجئ في معدلات ضغط الدم التي من المحتمل أن تحدث بعد تناول الوجبات

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

ضغط الدم المنخفض

أكثر من يعانون من ارتفاع درجة الحرارة هم مرضى ضغط الدم المنخفض، فرغم أن ضغط الدم المرتفع وخطورته تعد الأكثر شهرة، فإن ضغط الدم المنخفض يعد أكثر خطورة من المرتفع، حيث ينتج عنه عدم تدفق الدم إلى المخ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى بصورة كافية، وبالتالي توجد كثير من الطرق العلاجية المنزلية التي يمكن أن تساعدك في التخلص من ضغط الدم المنخفض من أجل التعامل مع الأعراض وإدارتها بشكل صحي في الموجة الحارة خاصة في شهر رمضان قد يزداد الأمر خطورة نظرًا لأننا لا نستطيع تناول كميات كافية من المياه في النهار.

توجد كثير من الأعراض التي تتبع انخفاض ضغط الدم، عليك بالتعرف عليها حتى تكون جاهزًا بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "food.ndtv": 1- التعب والإرهاق المزمن 2- شعور بالغثيان 3- الصداع المستمر 4- ألم في الصدر 5- ضيق في التنفس 6- ضربات القلب غير منتظمة 7- التعرض للإغماء المفاجئ 8- الإسهال أو القيء المستمر 9-