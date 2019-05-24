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«حليب اللوز».. 6 نصائح للتغلب على ضغط الدم المنخفض

تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية يساعد بشكل كبير في الوقاية من الانخفاض المفاجئ في معدلات ضغط الدم التي من المحتمل أن تحدث بعد تناول الوجبات
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
أكثر من يعانون من ارتفاع درجة الحرارة هم مرضى ضغط الدم المنخفض، فرغم أن ضغط الدم المرتفع وخطورته تعد الأكثر شهرة، فإن ضغط الدم المنخفض يعد أكثر خطورة من المرتفع، حيث ينتج عنه عدم تدفق الدم إلى المخ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى بصورة كافية، وبالتالي توجد كثير من الطرق العلاجية المنزلية التي يمكن أن تساعدك في التخلص من ضغط الدم المنخفض من أجل التعامل مع الأعراض وإدارتها بشكل صحي في الموجة الحارة خاصة في شهر رمضان قد يزداد الأمر خطورة نظرًا لأننا لا نستطيع تناول كميات كافية من المياه في النهار.
توجد كثير من الأعراض التي تتبع انخفاض ضغط الدم، عليك بالتعرف عليها حتى تكون جاهزًا بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "food.ndtv": 1- التعب والإرهاق المزمن 2- شعور بالغثيان  3- الصداع المستمر 4- ألم في الصدر 5- ضيق في التنفس  6- ضربات القلب غير منتظمة 7- التعرض للإغماء المفاجئ 8- الإسهال أو القيء المستمر  9-
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الاعتناء-بالشعر

نصائح لحماية شعرك من شمس الصيف.. اتبعيها

تكثر مشاكل الشعر في فصل الصيف؛ بسبب أشعة الشمس القوية، فيتعرض الشعر للتلف، والتقصف، والجفاف، فيبدو الشعر غير صحي، ويكتسب مظهرًا غير لائق، فأشعة الشمس الحارقة تسحب الرطوبة من الشعر، وتحلل البروتين الذي يقوي الشعر، فيفقد الشعر حيويته، ومع ذلك فهناك العديد من النصائح والطرق التي من الممكن اتباعها للمحافظة على صحة الشعر ومظهره في فصل الصيف. لذلك حان الوقت لتعلم كيفية حماية شعرك ببعض الوصفات الطبيعية للحفاظ عليه من الشمس والحرارة والرطوبة، خاصة في شهر رمضان الذي يتأثر فيه شعرك بسبب قلة تناول المياه والمشروبات.
العناية بالبشرة في الموجة الحارة

تعرف على 4 نصائح للعناية بالبشرة في الموجة الحارة

تتأثر أجسامنا بشكل كبير عند انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة خاصة البشرة، فعند انخفاض درجات الحرارة تجد بشرتك أصبحت جافة بشكل كبير وقد تصل الحالة إلى تشققات، وعندما ترتفع درجة الحرارة تجد أصحاب البشرة الدهنية يعانون بشكل كبير، وتظهر الحبوب وقد تتزايد إذا لم يتم التعامل معها، وبما أننا في شهر رمضان فالصيام مع درجات الحرارة قد يؤثران على البشرة بشكل كبير، فعليك باتباع نظام غذائي صحي مع روتين حماية للبشرة بشكل يومي، ولا تهمل شعرك أيضًا فقد يتأثر كثيرًا بالرطوبة.
أطعمة تساعد على تنظيف الكبد

الليمون والكركم.. أطعمة تحافظ على صحة الكبد

الكبد يعد من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، وذلك نظرا لفوائده الهامة: مساعدة الجسم في التخلص من السموم، إضافة إلى تنظيم معدلات السكر في الدم والمساعدة في عمليات هضم الطعام، ومكافحة الميكروبات التي تتسبب في كثير من الأمراض التي تهاجم الجهاز المناعي، بجانب إنتاج الدم الذي يعد بمثابة الكهرباء التي تدير جسم الإنسان، لذا يجب دائما الحفاظ عليه ليبقى في معدلاته الصحية وذلك من خلال ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مستمر، وتناول الأطعمة التي تساعد على تنظيف الكبد بشكل مستمر.
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