تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

تحرير:محمد مجلي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

صورة أرشيفية

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، بوقوع حادث تصادم بين 7 سيارات، بطريق الكافوري، وأن الحادث نتج عنه سقوط مصابين ومتوفيين اثنين. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول ورجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين