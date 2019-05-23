جريمة

تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

تحرير:محمد مجلي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، بوقوع حادث تصادم بين 7 سيارات، بطريق الكافوري، وأن الحادث نتج عنه سقوط مصابين ومتوفيين اثنين. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول ورجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين
اقرأ المزيد
حادث-على-الدائرى-الاقليمى-بجوار-بنها-تصوير-سامح ابو حسن (2)

3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
حريق-مدرسة-إعدادية

10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
الجو-يشعل-النيران-في-منزلين (1)

سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
شهود-فى-محكمة (1)

إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، أنه جاري نقل 7 مواطنين مصابين بكسور وجروح وكدمات مختلفة جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحمودية، غرب المدينة الساحلية، اليوم الخميس. وأكد عثمان، على استقرار جميع حالات المصابين وتلقيهم العلاج المناسب حيث أشار إلى أن الاصابات تنحصر بين كسور وجروح وكدمات مختلفة فى مختلف أنحاء الجسم لافتًا أن بعض المصابين تم عمل لهم جبيرة جبس وتركيب شرائح ومسامير فى مختلف أنحاء الجسد.
سجن

حبس سائق أتوبيس حادث «السحور» في الشرقية

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس سائق أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامه بالمسئولية عن الحادث الذي وقع قبل ساعات من «سحور» اليوم الأول من شهر رمضان الجاري، بين الأتوبيس وسيارة أخرى نقل ثقيل «لوري» بالقرب من مدخل المدينة بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب عشرون آخرون، بينهم السائق، ويُدعى «سعد.ح.ع» من مدينة أبو حماد، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (1)

قتيلان و9مصابين «أقارب» في انقلاب سيارتين بالسويس

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب ميكروباص شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب ميكروباص بمنطقة مزار متلا بسيناء، وأمر على الفور بتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين وسيارتين من شرطة تأمين الطرق لرفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org