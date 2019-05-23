ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بالعثور على جثة المدعو «محمد.ص.ج» 19 عامًا، مُقيم بمدينة صان الحجر، جثةً هامدة إثر إصابته بطلق ناري. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن