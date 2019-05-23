جريمة

ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بالعثور على جثة المدعو «محمد.ص.ج» 19 عامًا، مُقيم بمدينة صان الحجر، جثةً هامدة إثر إصابته بطلق ناري. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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اعدام

إعدام 4 وسجن 3 قتلوا جارهم لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي، اليوم الخميس، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة فلاحين وطالب، فيما عاقبت ثلاثة آخرين، بينهم ميكانيكي، بالسجن المؤبد للميكانيكي، والسجن سبع سنوات للاثنين الآخرين؛ على خلفية اتهامهم جميعًا باعتراض طريق مزارع "جارهم" بغرض سرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، إلا أن الأخير حاول مقاومتهم فأطلقوا عليه النيران وأردوه قتيلًا.
طعن

«علشان تليفون».. فلاح يطعن طالب بـ«مطواة» في الشرقية

لقى طالب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب تعرض لها على يد فلاح بدائرة قسم شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، حيث أقدم المتهم على قتله بسبب مشادة بينهما سببها فُقدان المجني عليه لهاتفه، وذلك وقتما كان يجلس برفقته وآخر في جلسة سمر، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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بحث 12 ساعة.. كيف حلت الشرطة لغز «قتل طبيب كفر شكر»؟

أمسك المدرس "م.ع" المقيم بمنطقة عين شمس في القاهرة بتليفونه المحمول وراح يطلب والده طبيب الأسنان البالغ من العمر 70 عامًا، والمقيم بشقته القديمة بإحدى قرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ليطمئن عليه، لكنه وجده مغلقا وحاول مرارًا وتكرارًا الاتصال به دون جدوى، وازدادت حدة القلق والتوتر بعد فشله فى الوصول إليه على مدار يومين، لا سيما أن والده يقيم بمفرده في شقة يستغلها سكنا وعيادة في نفس الوقت، فاستقل السيارة وتوجه مساء أمس إلى مدينة كفر شكر وهو يمنِّي نفسه بعبارة "إن شاء الله خير".
طعن

شاب يقطع رقبة محامٍ ترافع عن طليقة والده بالعاشر

أقدم شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، منذ قليل، على طعن محامي طليقة والده، وإصابته بجرح قطعي في الرقبة، وهو خارج من الكُتلة السكنية الموجودة بها محكمة الأسرة بمدينة العاشر من رمضان؛ بعد انقضاء إحدى جلسات القضية التي أقامتها المُطلقة لمُطالبة والد الشاب بالنفقة، بينما جرى نقل المُحامي مُضرجًا بدمائه إلى مستشفى «التأمين» الصحي بالمدينة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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