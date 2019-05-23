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الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
دينا الشربيني وأحمد داوود - مسلسل زي الشمس
دينا الشربيني وأحمد داوود - مسلسل زي الشمس
«فريند زون» هذا المصطلح المعروف بين الشباب، والذى يعني أن هناك شابا يحب فتاة لكنها لا تبادله نفس الشعور، وخوفا من أن يفصح عن حبه لها، يفضل الحفاظ على صداقتها بدلا من خسارتها للأبد، وتلك الكلمة أشبه بالكابوس فى حياة الكثيرين العاجزين عن الاقتراب أو الابتعاد. وتناولت مسلسلات رمضان 2019 هذه المشكلة، لنجد أن هذا المصطلح يصف علاقة دينا الشربيني وأحمد داوود فى مسلسل «زى الشمس»، هذا الصديق القديم الذى كان يحبها فى الماضى ومع دخولها فى أزمة، كان أول من يقف إلى جوارها دون طلب المساعدة ويساندها فى كل خطواتها، لكنه يبقى في friend zone.
الحال نفسه ينطبق على الفنان أحمد صلاح حسني فى مسلسل «لآخر نفس» بطولة ياسمين عبد العزيز، فهو أيضا صديقها الذي كان يحبها قبل أن تتزوج الفنان فتحى عبد الوهاب، وبعد أن تُوفي ظهر من جديد ووقف إلى جوارها، خاصة بعد أن تورطت فى الكثير من الأزمات بسبب عمل زوجها، الذى لم تكن تعرف عنه شيئا، واكتشفته
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