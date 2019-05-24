افقد وزنك في رمضان بإضافة هذه التوابل إلى طعامك

القرفة من التوابل العطرية، وكشفت الدراسات أنه يمكنها أن تزيد من فقدان الوزن، كما أنها فعالة بشكل خاص في تثبيت نسبة السكر في الدم، وتساعد في تقليل الشهية والجوع
فات الكثير من شهر رمضان ولم يتبق إلا القليل، وإذا كنت تفكر في فقدان وزنك الزائد الآن أو أنك زدت بعض كيلوجرامات وفي حاجة إلى فقدانها، في البداية عليك التركيز على عادات الأكل، ومحاولة التخلص من العادات السيئة، خاصة أنه لا يوجد شيء محدد يساعدك على إنقاص وزنك بسرعة، ولكن تناول الطعام الصحي والتحرك الجيد، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات.
ولا يحلو الطعام بدون إضافة التوابل، حيث يعطي له رائحة مميزة ومذاقا مختلفا، هذا بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وهناك بعض التوابل التي لها دور كبير في فقدان الوزن تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Healthline.
الكمون
الكمون يدخل في جميع الأصناف، وذلك لنكهته المميزة، كما أنه يحمل الكثير من العناصر الغذائية التي لها تأثير على الصحة، ومن بينها فقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون، حيث كشفت دراسة صغيرة واحدة مدتها 3 أشهر أن النساء اللاتي تناولن اللبن مع 3 جرامات من الكمون مرتين يوميًا يفقدن وزن ودهن الجسم أكثر.
القرفة
القرفة
الكمون
الكمون يدخل في جميع الأصناف، وذلك لنكهته المميزة، كما أنه يحمل الكثير من العناصر الغذائية التي لها تأثير على الصحة، ومن بينها فقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون، حيث كشفت دراسة صغيرة واحدة مدتها 3 أشهر أن النساء اللاتي تناولن اللبن مع 3 جرامات من الكمون
مرتين يوميًا يفقدن وزن ودهن الجسم أكثر.
القرفة
القرفة من التوابل العطرية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتوفر العديد من الفوائد الصحية، كما كشفت الدراسات أن القرفة يمكنها أن تزيد من فقدان الوزن، كما أنها فعالة بشكل خاص في تثبيت نسبة السكر في الدم، وتساعد في تقليل الشهية والجوع.
قد تنقص القرفة أيضًا مستويات بعض الإنزيمات الهضمية لإبطاء انهيار الكربوهيدرات، وفي حين أن هذه الآثار يمكن أن تقلل الشهية وتؤدي إلى فقدان الوزن، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة آثار القرفة على الوزن مباشرة.
الفلفل الأسود
يحتوي على مركب قوي يسمى بيبيرين، الذي يوفر كلا من نكهة نفاذة والآثار المحتملة لخفض الوزن، كما وجدت إحدى الدراسات أن المكملات بالبيبيرين ساعدت في تقليل وزن الجسم لدى الفئران على نظام غذائي غني بالدهون، حتى مع عدم وجود تغييرات في تناول الطعام، كما أظهرت دراسة أخرى أن بيبيرين يمنع بشكل فعال تشكيل خلايا الدهون.
الكركم
الكركم من التوابل التي تم استخدامها في الطب البديل، وفوائده الصحية نتيجة لوجود مادة الكركمين، وهي مادة كيميائية قادرة على علاج الالتهاب وفقدان الوزن.. اقرأ أيضا: الكزبرة والكركم.. أطعمة تقلل من التهاب المفاصل.
أظهرت دراسة أجريت على 44 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أن تناول الكركمين مرتين يوميًا لمدة شهر واحد كان فعالًا في زيادة فقدان الدهون وتقليل دهون البطن وزيادة فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 5%.
الفلفل الأحمر
هو نوع من الفلفل الحار الذي يضيف نكهة مميزة إلى الأطباق، كما أنه يحتوي على مركب كبخاخات، والذي يعطي الفلفل الحرارة ويوفر العديد من الفوائد الصحية.
تظهر بعض الأبحاث أن «مركب كبخاخات» يمكن أن يعزز عملية الأيض بشكل طفيف، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم طوال اليوم، هذا بالإضافة إلى تعزيز فقدان الوزن.
الزنجبيل
غالبًا ما يستخدم في الطب الشعبي كعلاج طبيعي لمجموعة واسعة من الأمراض، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الوزن أيضًا، كما أظهرت مراجعة واحدة من 14 دراسة بشرية أن تناول الزنجبيل يقلل بشكل ملحوظ من وزن الجسم والدهون في البطن.
المردقوش
المردقوش ينتمي إلى نفس عائلة النباتات مثل النعناع والريحان والزعتر والروزماري، كما أنه يحتوي على مركب «كارفاكرول» الذي يساعد في زيادة فقدان الوزن.
كما وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران على نظام غذائي غني بالدهون احتوى على مركب «كارفاكرول» اكتساب الفئران وزنا أقل، حيث تم العثور على بعض الجينات والبروتينات المحددة التي تتحكم في تخليق الدهون في الجسم.
حاول إضافة التوابل إلى الأطعمة، ولكن لا تكثر منها خاصة في الطقس الحار لأنها تزيد من درجة حرارة جسمك وتشعرك بالحر.