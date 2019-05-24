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افقد وزنك في رمضان بإضافة هذه التوابل إلى طعامك

القرفة من التوابل العطرية، وكشفت الدراسات أنه يمكنها أن تزيد من فقدان الوزن، كما أنها فعالة بشكل خاص في تثبيت نسبة السكر في الدم، وتساعد في تقليل الشهية والجوع
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
التوابل للتخسيس
التوابل للتخسيس
فات الكثير من شهر رمضان ولم يتبق إلا القليل، وإذا كنت تفكر في فقدان وزنك الزائد الآن أو أنك زدت بعض كيلوجرامات وفي حاجة إلى فقدانها، في البداية عليك التركيز على عادات الأكل، ومحاولة التخلص من العادات السيئة، خاصة أنه لا يوجد شيء محدد يساعدك على إنقاص وزنك بسرعة، ولكن تناول الطعام الصحي والتحرك الجيد، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات. ولا يحلو الطعام بدون إضافة التوابل، حيث يعطي له رائحة مميزة ومذاقا مختلفا، هذا بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وهناك بعض التوابل التي لها دور كبير في فقدان الوزن تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Healthline.
الكمون  الكمون يدخل في جميع الأصناف، وذلك لنكهته المميزة، كما أنه يحمل الكثير من العناصر الغذائية التي لها تأثير على الصحة، ومن بينها فقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون، حيث كشفت دراسة صغيرة واحدة مدتها 3 أشهر أن النساء اللاتي تناولن اللبن مع 3 جرامات من الكمون مرتين يوميًا يفقدن وزن ودهن الجسم أكثر. القرفة القرفة
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تخسيس البطن في رمضان.. احذر الموالح وتناول البروتين

رمضان شهر العزومات ولمة العيلة وتجمع الأصدقاء، مما يفتح شهيتك على تناول المزيد من الطعام، في الوقت الذي تحاول فيه فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة خاصة في منطقة البطن، بالطبع أنت تحاول الحفاظ على مستويات الطاقة لكي تستطيع الصوم والقيام بمهامك بالنهار، لكن من الأفضل تجنب إغراءات الأكلات غير الصحية التي قد تنتشر خلال الشهر الكريم، وإذا أردت حقا التخلص من دهون البطن فعليك التركيز على ما تتناوله كما يجب، لذا هذه النصائح تساعدك قبل أن يفوت الأوان وتخرج من رمضان بدون أن تتخلص من الدهون.
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احذر الإجهاد.. هذه العادات تعوق فقدان وزنك في رمضان

على الرغم من أن الصوم تجويع للجسد فإنه إطعام للروح، إذ يمكنك التقرب إلى الله بالصلاة والزكاة والصيام، فتذوق حلاوة الإيمان، وحاول تهذيب نفسك بالتعاملات الجيدة والأفعال الخارجية، ليكون لذلك تأثير عميق في داخل القلوب. والشهر الكريم فرصة كبيرة لخسارة الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي، وتحقيق اللياقة البدنية المطلوبة، لكن هذا الأمر يتطلب بعض الخطوات للتنفيذ السليم. إذا كنت تتبع نظاما غذائيا من بداية رمضان، ولا تلاحظ أي خسارة في الوزن، بل يمكن شعورك ببعض الزيادة أو أن وزنك زائد، فهناك أسباب لما يحدث، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Ummah Wide.
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اخسر وزنك الزائد في رمضان بـ7 طرق بسيطة

مع بداية شهر رمضان يخشى الكثير منا، وبشكل خاص النساء من زيادة الوزن التي تحدث لنا في هذا الشهر الكريم، بسبب الأكلات الشهية التي تكون على المائدة، والتي لا تستطيع السيطرة على شهيتك أمام هذه الأنواع اللذيذة والحلويات منها أيضًا، يمكنك الحفاظ على وزنك أو استغلال رمضان للتخلص من الوزن الزائد، خاصة أننا نصوم عدد ساعات طويلة عن الطعام، مما يمكنك على تحمل الجوع والعطش، في التقرير التالي نساعدك التعرف على رجيم رمضان الذي يمكنك من خسارة 15 لـ 20 كيلو جرام.
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