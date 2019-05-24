افقد وزنك في رمضان بإضافة هذه التوابل إلى طعامك

القرفة من التوابل العطرية، وكشفت الدراسات أنه يمكنها أن تزيد من فقدان الوزن، كما أنها فعالة بشكل خاص في تثبيت نسبة السكر في الدم، وتساعد في تقليل الشهية والجوع

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

التوابل للتخسيس

فات الكثير من شهر رمضان ولم يتبق إلا القليل، وإذا كنت تفكر في فقدان وزنك الزائد الآن أو أنك زدت بعض كيلوجرامات وفي حاجة إلى فقدانها، في البداية عليك التركيز على عادات الأكل، ومحاولة التخلص من العادات السيئة، خاصة أنه لا يوجد شيء محدد يساعدك على إنقاص وزنك بسرعة، ولكن تناول الطعام الصحي والتحرك الجيد، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات. ولا يحلو الطعام بدون إضافة التوابل، حيث يعطي له رائحة مميزة ومذاقا مختلفا، هذا بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وهناك بعض التوابل التي لها دور كبير في فقدان الوزن تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Healthline.

الكمون الكمون يدخل في جميع الأصناف، وذلك لنكهته المميزة، كما أنه يحمل الكثير من العناصر الغذائية التي لها تأثير على الصحة، ومن بينها فقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون، حيث كشفت دراسة صغيرة واحدة مدتها 3 أشهر أن النساء اللاتي تناولن اللبن مع 3 جرامات من الكمون مرتين يوميًا يفقدن وزن ودهن الجسم أكثر. القرفة القرفة