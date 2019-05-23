سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

برقم الجلوس.. مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن نتيجة الإعدادية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146 ألفا و437 طالبا وطالبة، حضر منهم 143 ألفاً و23 طالبا وطالبة. وبلغ عدد الناجحين 116 ألفا و239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2 %، من بينهم 193 طالباً وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة. وأعلن المحافظ، أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89%، وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88,2%.
وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم، وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية  ودعا راشد الطلاب للمشاركة الفعالة في مبادرة "متميزة جيزة" التي تنظمها مديرية التربية والتعليم خلال الإجازة الصيفية، وذلك بكافة المدارس بالمحافظة، والتي تشمل أنشطة
اقرأ المزيد
60737957_427980397784185_6714222919574093824_n

في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
vomi-facile-15

حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
تلاميذ-اعدادي

التحقيق مع رئيس لجنة وطالب إعدادي في الإسماعيلية

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استبعاد رئيس لجنة وملاحظين مع إحالتهم للتحقيق خلال تفقده عددا من لجان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام العمل اليوم الثلاثاء، بسبب عدم انضباط اللجنة وإخلالهم بواجبات العمل الوظيفي، كما تم إحالة طالب للتحقيق حاول الاعتداء على "عامل" داخل اللجنة قبل بدء الامتحان، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وغرفة عمليات تم تشكيلها خصيصا للامتحانات.
طريق-السويس-الصحراوى

تحويلات مرورية على طريق الفيوم.. اعرفها

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت تحويلة مرورية باتجاه طريق الفيوم، نظرا لحدوث هبوط أرضي على مساحة 5 أمتار وبعمق واحد متر بعد ميدان الرماية، باتجاه طريق الفيوم قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام، نتيجة تسريب مياه من محبس 1000 مم داخل غرفة لخط 1000 مم، مضيفا أن التحويلة المرورية هي الدخول يمينا قبل منطقة الأعمال للطريق البطئ لمسافة 150 مترا وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلي ثم العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال.
عملية-جراحية

عمليات مجانية بمعهد القلب في شهر رمضان

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا بمديري المستشفيات بالمحافظة لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين، مؤكدًا أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين فى أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجي لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org