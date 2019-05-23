3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية
العالم يشهد الجيل الأول من حروب الأمن السيبراني بين أمريكا والصين التي تتسلح بالابتكارات التكنولوجية المتقدمة لمواجهة قرارات حكومة الولايات المتحدة بقيادة ترامب
تحرير:أحمد البرماوي
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
شركة هواوي
على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.
1. الابتكار التكنولوجي:
هواوي تعمل لتقديم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الأجهزة التي تصممها، حيث إن هدف الشركة هو تقديم نمط الحياة الذكية التي يتطلع إليها الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية، حيث إن الشركة أطلقت مجموعة من الحلول المبتكرة في العديد من المجالات منها، قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
1. الابتكار التكنولوجي:
هواوي تعمل لتقديم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الأجهزة التي تصممها، حيث إن هدف الشركة هو تقديم نمط الحياة الذكية التي يتطلع إليها الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية، حيث إن الشركة أطلقت مجموعة من الحلول المبتكرة في العديد من المجالات منها، قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شبكات الشركات وخدمات التكنولوجيا السحابية.
كما أن هواوي تنتهج مفهوم التعاون في عملها باستمرار، فقد تعاونت مع شركات عالمية رائدة في مختلف المجالات لترتقي بالابتكارات وتقدم تكنولوجيا عالية المستوى لجميع المستخدمين.
تعد هواوي عاموداً راسخاً في مجال الابتكار التكنولوجي الذي يستند عليه العالم الرقمي الذي نعيش به، فالشركة تمثل نموذجا عصريا لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية في تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة بين الشركات العالمية.
وبالنسبة لصناعة الأجهزة الذكية، في البداية كانت شركة أبل الأمريكية تهيمن على سوق الهواتف الذكية وتدفع الصناعة بأكملها إلى الأمام منذ ثلاث سنوات، أخذت هواوي تدفع عجلة التنمية والتطوير في صناعة الأجهزة الذكية، وهذا ما شهدناه بتوفير الابتكار التكنولوجي المتطور في أجهزة هواوي الذكية مثل الآتي:
* هواوي Mate 10 Pro: أول هاتف بالعالم يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ونظام المعالجة العصبية NPU المتمثلين في رقاقة Kirin 970. * هواوي P20 Pro: أول هاتف ذكي يأتي بنظام كاميرات خلفية ثلاثية العدسات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة لينافس كاميرات التصوير الاحترافية.
* هواوي Mate 20 Pro: أول هاتف بالعالم يحمل تقنيات ثورية لم يشهدها المستخدمون من قبل، مثل دعمه لكاميرا خلفية من نوع لايكا بميزة التصوير فائق العرض، ميزة الشحن اللاسلكي العكسي ومستشعر بصمة الإصبع الموجود بالشاشة الأمامية.
* هواوي Mate X: أول هاتف ذكي بالعالم قابل للطي ويدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات * هواوي P30 Pro: أول هاتف ذكي يحمل مستشعرات تصوير مختلفة، مثل مستشعر الصورة المبتكر HUAWEI SuperSpectrum، والعدسة البصرية HUAWEI SuperZoom، وكاميرا (Time of Flight) أو اختصاراً «ToF».
2- تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G:
تعد هواوي أكبر مطور ومورد لشبكات الاتصالات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، فهواوي فعلياً تقود العالم بأسره نحو استخدام شبكات ال 5G، فلولا أعمال البحث والتطوير التي تقوم بها هواوي لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشهد مثل هذا النقلة النوعية في عالم الاتصالات، بل كانت لتصبح تقنية الاتصالات 5G صعبة المنال لمثل هذه الدولة حتى عام 2021 أو حتى ما بعد ذلك.
3. تصميم نظام تشغيل مستقل بتطبيقاته:
إذا استمرت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا فمازال لدي هواوي أجهزة ذكية تعمل بأحدث أنظمة تشغيل أندرويد من خلال استخدام هواوي للنسخة العامة لنظام تشغيل أندرويد أو المعروفة بمشروع نظام تشغيل أندرويد مفتوح المصدر AOSP – Android Open Source Project.
كما أن هواوي حالياً تجري مباحثات مع منصة التطبيقات العالمية Aptoide التي تضم أكثر من 900،000 تطبيق، وذلك لاستخدامها بدلاً من متجر التطبيقات من جوجل Play Store إذا استدعى الأمر، والهام في كل هذه الأحداث الكثيرة المتتالية، أن هواوي ربما أن تكون الأولي ولكن حتماً لن تكون هواوي الأخيرة في التعرض لممارسات الضغوط الأمريكية للرضوخ لقوانينها الاستبدادية الخاصة بأنظمة التجارة بينها وبين الصين، فبعد هواوي يمكن أن تأتي سامسونج أو تشاومي أو غيرها من الشركات غير أمريكية المنشأ.