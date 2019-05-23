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3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية

العالم يشهد الجيل الأول من حروب الأمن السيبراني بين أمريكا والصين التي تتسلح بالابتكارات التكنولوجية المتقدمة لمواجهة قرارات حكومة الولايات المتحدة بقيادة ترامب
تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
شركة هواوي
شركة هواوي
على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.
1. الابتكار التكنولوجي: هواوي تعمل لتقديم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الأجهزة التي تصممها، حيث إن هدف الشركة هو تقديم نمط الحياة الذكية التي يتطلع إليها الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية، حيث إن الشركة أطلقت مجموعة من الحلول المبتكرة في العديد من المجالات منها، قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
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موبايلات هواوي أونور

أشهر التطبيقات المهددة بالتوقف بعد مشكلة هواوي

على خلفية الأزمة التي دارت رحاها في الأيام الأخيرة بين شركة هواوي الصينية وجوجل الأمريكية، هناك مستخدمون كثر بالملايين لهواتف هواوي، فإذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فسوف تظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى «جيميل». وبالطبع أغلب المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية فليس هناك بدائل يمكن تعويضها، خصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشركة مضطربة وليس هناك أي بشائر بالتفاوض معا حتى الآن.
هواوي-Mate-20X

«هونجمنج» نظام هواوي الجديد لمواجهة سيطرة جوجل

«هونجمنج» هو الاسم الكودي للنظام الجديد الذي تطوره شركة هواوي العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية منذ عام 2012، والآن تم الكشف عن الاسم الذي ظل في طي الكتمان لمدة 7 سنوات تقريبًا تحت التطوير، وكأن هواوي تحضر لهذا اليوم الذي أعلنت فيه شركة جوجل عن وقف نظام تشغيلها على هواتف هواوي القادمة، ولكن في ظل فشل تجارب مختلفة لأنظمة تشغيل مثل مايكروسوفت العملاقة، وتايزن الخاص بشركة سامسونج، يبقى السؤال إلى أي مكان يمكن لشركة هواوي الذهاب بنظام تشغيلها الجديد؟ وهل تنجح في نظام تشغيلها كما حققت نجاحا على مدار 10 سنوات في عالم الهواتف الذكية؟
بورصة (2)

الحرب التجارية الأمريكية تضرب الأسهم الصينية

تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في البر الرئيسى للصين وهونج كونج يوم الاثنين الماضي، مع استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعقاب تكثيف الضغوط الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي. في منتصف النهار، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 0.6% عند مستويات 2,865.25 نقطة. بينما انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1% تقريبًا. مع تراجع القطاع المالي، انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.3%، كما رصد مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 1.9 %، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.7 %، وهبط مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.8 %.
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موبايلات هواوي أونور

أشهر التطبيقات المهددة بالتوقف بعد مشكلة هواوي

على خلفية الأزمة التي دارت رحاها في الأيام الأخيرة بين شركة هواوي الصينية وجوجل الأمريكية، هناك مستخدمون كثر بالملايين لهواتف هواوي، فإذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فسوف تظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى «جيميل». وبالطبع أغلب المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية فليس هناك بدائل يمكن تعويضها، خصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشركة مضطربة وليس هناك أي بشائر بالتفاوض معا حتى الآن.
هواوى-وجوجل

الخاسرون والرابحون من أزمة هواوي مع جوجل

«حرب باردة» هكذا وصفها أندرو وليامسون نائب رئيس شركة هواوى العالمية للتخطيط الاستراتيجى، حينما أجاب على سؤال "التحرير" خلال زيارته الأخيرة لمصر، حول التضييقات التي تواجهها شركته من قبل أمريكا، توصيف الحرب السابق ذكره من أندرو أعتقد أنه خرج من الباردة إلى الطاحنة، وذلك بعد تصعيد الإدارة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية -باعتبارها إحدى أضخم الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات-، وكان قرار شركة جوجل بالأمس، حيث قررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة القادمة.
تطبيقات-هواوي

«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
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«إنفنيون» الألمانية تكشف حقيقة تعليق شحنات هواوي

علقت شركة "إنفنيون" الألمانية لصناعة الرقائق على تقرير زعم أنها "علقت شحناتها إلى عملاق الإلكترونيات الصيني هواوي". ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن "إنفنيون" التي تنتج رقائق التحكم في الطاقة المستخدمة بالهواتف الذكية والسيارات، اليوم الإثنين، أن قيود التصدير الأمريكية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ضد هواوي، لا تشمل معظم منتجاتها. وتابعت في بيان: "حتى اليوم فإن الأغلبية العظمى من المنتجات التي توردها إنفنيون لهواوي لا تخضع لقانون قيود التصدي الأمريكي؛ ولذا فإن الشحنات ستستمر".
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