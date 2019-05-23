3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية

العالم يشهد الجيل الأول من حروب الأمن السيبراني بين أمريكا والصين التي تتسلح بالابتكارات التكنولوجية المتقدمة لمواجهة قرارات حكومة الولايات المتحدة بقيادة ترامب

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

شركة هواوي

على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.

1. الابتكار التكنولوجي: هواوي تعمل لتقديم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الأجهزة التي تصممها، حيث إن هدف الشركة هو تقديم نمط الحياة الذكية التي يتطلع إليها الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية، حيث إن الشركة أطلقت مجموعة من الحلول المبتكرة في العديد من المجالات منها، قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات،