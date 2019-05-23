قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة محرم بك إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين. وأكد الدكتور محمد عرابي، رئيس هيئة مرفق الإسعاف في الإسكندرية، تلقى مرفق الإسعاف بلاغا يفيد بوقوع حادث بمدخل أبيس فتم الدفع