سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الحيز العمراني» يؤجل «التصالح في مخالفات البناء»

رئيس «إسكان النواب»: 95% من القرى تم توسيع الأحوزة العمرانية بها.. واللائحة التنفيذية ستعرض على الحكومة قريبا.. منصور: غياب المصارحة يؤثر بالسلب في تطبيق القوانين
تحرير:أمين طه ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
المباني
المباني
رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، فإن اعتماد تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى والمدن تأخر كثيرا رغم مطالبات النواب للحكومة بسرعة اعتماد خريطة الأحوزة العمرانية لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء.
ونص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر، ويكون الطلب مستوفيا الشروط، كما أوضح أن يكون الحد الأدنى للتصالح هو 50 جنيها والحد
اقرأ المزيد
60737957_427980397784185_6714222919574093824_n

في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
vomi-facile-15

حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب

خطة البرلمان: من حق الشعب معرفة كيف تصرف الحكومة أمواله

قال النائب حسين عيسى، رئيس "الخطة والموازنة" بالبرلمان، إن اللجنة تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسى فى إنشائها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل البرلمانات بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة البترول عن العام المالى 2019-2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

حوادث طلاب المدارس في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطـلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، بشأن وجود العديد من الحوادث والإصابات التي تحدث لطلاب المدارس في الفترة الأخيرة، تصل إلى الوفاة أو الشلل وغيرها، ما يتطلب دراسة الأمر وبحث أسبابه وإيجاد حل ذلك. واستعرضت النائبة العديد من الحوادث التي تمت في الفترة الأخيرة، ومنها سيف الدين محمد الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الفيصلية الإعدادية بالهرم، الذي فوجئ بسقوط «ديسك» من الطابق الرابع على رأسه، ليصاب بكسر بالجمجمة بالإضافة إلى اشتباه في شلل نصفى بالجانب الأيسر.
اكياس-البلاستيك-في-البحر

برلماني: حملات تنظيف شواطئ تعتمد على «فيسبوك»

أشاد اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتعاون الجمعيات الأهلية مع وزارة البيئة في جهودها لتنظيف قاع البحر الأحمر، إذ تنظم بعض الجمعيات حملات شبه شهرية لتنظيف شواطئ البحر الأحمر التي تتعرض لمقذوفات البحر ومخلفاته باستمرار، مؤكدا أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ ومناطق الشعاب المرجانية ومناطق الغوص، ليس فقط للحفاظ على السياحة، لكن حفاظا على البيئة ذاتها من مخاطر التلوث، وعمل هذه الجمعيات يعتمد على إطلاق حملات النظافة على موقع "فيسبوك" واستقطاب عدد كبير من المتطوعين من مختلف الفئات والأعمار.
امم-افريقيا‎

أول طلب إحاطة ضد أسعار تذاكر أمم إفريقيا

أعلن المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيس نادى سموحة، رفضه لأسعار تذاكر حضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى حددها اتحاد الكرة لتصل الدرجة الثالثة إلى 200 جنيه. وتقدم عامر، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار فورى بتخفيض سعر تذكرة متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية للدرجة الثالثة من 200 جنيه إلى 50 جنيها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org