رياضة

تعرف على طريقة حجز وشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
جماهير مصر
جماهير مصر
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق «تذكرتي» لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، حيث يمكن للمستخدمين شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وهناك طريقتان لدفع قيمة التذكرة التي ستقوم بشرائها من الموقع الرسمي للتذاكر، الأولى هي الدفع المباشر ببطاقة الائتمان، والثانية ستكون عبر منافذ فوري، بعد شرائها من الموقع، ولن يكون هناك منفذ مباشر للتذاكر نهائيًا.
وسيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة لجماهير الدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وجاء ذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
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رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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مدرب الفراعنة السابق يفتح النار على أجيري وأحمد ناجي

أبدى علاء نبيل، مدرب المنتخب الوطني السابق، عن بالغ دهشته من غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك عن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال علاء نبيل في مداخلة هاتفية مع برنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة راديو هيتس، إنه لم يتوقع استبعاد عبد الله جمعة الاكتشاف الأهم والأبرز في الدوري هذا الموسم، وأوضح علاء نبيل أن غياب عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، أيضا أمر مستهجن لأنه من وجهة نظره يتفوق على علي أحمد "غزال"، لاعب نادي فيرنس البرتغالي.
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محمد عواد يفضح أحمد ناجي ويكشف حكاية محمود الخطيب

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، النار على أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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تعرف على تميمة البطولة الإفريقية 2019

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتمثل التميمة شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
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