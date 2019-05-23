تعرف على طريقة حجز وشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

جماهير مصر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق «تذكرتي» لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، حيث يمكن للمستخدمين شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وهناك طريقتان لدفع قيمة التذكرة التي ستقوم بشرائها من الموقع الرسمي للتذاكر، الأولى هي الدفع المباشر ببطاقة الائتمان، والثانية ستكون عبر منافذ فوري، بعد شرائها من الموقع، ولن يكون هناك منفذ مباشر للتذاكر نهائيًا.

وسيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة لجماهير الدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وجاء ذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات