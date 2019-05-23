تعرف على طريقة حجز وشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
جماهير مصر
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق «تذكرتي» لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، حيث يمكن للمستخدمين شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وهناك طريقتان لدفع قيمة التذكرة التي ستقوم بشرائها من الموقع الرسمي للتذاكر، الأولى هي الدفع المباشر ببطاقة الائتمان، والثانية ستكون عبر منافذ فوري، بعد شرائها من الموقع، ولن يكون هناك منفذ مباشر للتذاكر نهائيًا.
وسيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة لجماهير الدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وجاء ذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات
وسيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة لجماهير الدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وجاء ذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.
وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحديد 5 تذاكر حدا أقصى لكل فرد، يرغب في حضور مباريات البطولة الإفريقية، بعدما أصبح الجميع قادرا على حجز التذاكر من خلال موقع (www.tazkarti.com).
وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى، وتسعى مصر لحصد لقب البطولة للمرة الثامنة.
ويمكنكم زيارة الموقع من هنا..