جريمة

11 حريقا.. نيران «الحر» تجتاح البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ارتفع عدد الحرائق التي شهدتها محافظة البحيرة ظهر اليوم الخميس، إلى 11 حريقا بأماكن متفرقة بكفر الدوار ووادي النطرون وأبو حمص ودمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بنزينة إثر انسكاب بنزين على الأرض في أثناء عملية التفريغ داخل محطة وقود شرابية، بجوار البنك الأهلى بكفر الدوار، كما نشب حريق في شقة بالدور الأول علوي ملك "بسيوني.ع.ن"، بعزبة هندي بالدلنجات. كما نشب حريق في حظيرة مواشي بزاوية غزال بمركز دمنهور ملك "شعبان.ب"، وتمت السيطرة عليه.
كما تبلغ بنشوب حريق داخل شقة بكفر الدوار، وبالفحص تبين نشوب حريق جراء ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، في شقة ملك "عادل.ع.ا"، ومقيم الطبية بكفر الدوار، دون حدوث إصابات، تمت السيطرة على الحريق. كما تمت السيطرة على حريق داخل محل دواجن بقرية بنى سلامة بوادى النطرون، دون حدوث إصابات، وأسفر الحريق
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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حريق

نيران الحر تجتاح البحيرة.. والسيطرة على 4 حرائق

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، 4 حرائق منفصلة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في مراكز إيتاي البارود والدلنجات، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق دون وجود أي خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بدأت الواقعة الأولى بتمكن القوات من السيطرة على حريق في منزل ملك "فوزى.م" بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بسبب ماس كهربائي لارتفاع درجة الحرارة في الجو.
حريق

السيطرة على حريق بحلوان ونصائح لتجنب الحرائق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، إذ فور تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ورجحت المعاينة الأولية اندلاعه بسبب ماس كهربائي. وأعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي، مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد.
حريق

حريق هائل في محول كهرباء بمحطة ري بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء "نص ميجا" خاص بـ"محطة ري 12" بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب زيادة أحمال وارتفاع درجة الحرار في الجو، ما أدى لاشتعال المحول بالكامل، تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة بدر، يفيد بوجود حريق هائل بمحول كهرباء نص ميجا خاص بمحطة ري 12 بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر.
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سقوط طالبين تحت عجلات قطار «دسوق-دمنهور» في البحيرة

شهد خط السكة الحديد اليوم الأحد، سقوط طالبين من قطار دسوق البحيرة بمحطة الرحمانية في أثناء سير القطار القادم من دمنهور لكفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العامة لتلقي العلاج اللازم، وهما في حالة حرجة لصعوبة إصابتهما وتم تحويل أحدهما لمستشفى دمنهور العام لصعوبة حالته ووضع الآخر تحت الملاحظة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتيهما وأقاربهما الذين وصلوا المستشفى للاطمئنان على ابنيهما، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة سبب سقوطهما من القطار في أثناء سيره.
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