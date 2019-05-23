11 حريقا.. نيران «الحر» تجتاح البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

صورة أرشيفية

ارتفع عدد الحرائق التي شهدتها محافظة البحيرة ظهر اليوم الخميس، إلى 11 حريقا بأماكن متفرقة بكفر الدوار ووادي النطرون وأبو حمص ودمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بنزينة إثر انسكاب بنزين على الأرض في أثناء عملية التفريغ داخل محطة وقود شرابية، بجوار البنك الأهلى بكفر الدوار، كما نشب حريق في شقة بالدور الأول علوي ملك "بسيوني.ع.ن"، بعزبة هندي بالدلنجات. كما نشب حريق في حظيرة مواشي بزاوية غزال بمركز دمنهور ملك "شعبان.ب"، وتمت السيطرة عليه.

كما تبلغ بنشوب حريق داخل شقة بكفر الدوار، وبالفحص تبين نشوب حريق جراء ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، في شقة ملك "عادل.ع.ا"، ومقيم الطبية بكفر الدوار، دون حدوث إصابات، تمت السيطرة على الحريق. كما تمت السيطرة على حريق داخل محل دواجن بقرية بنى سلامة بوادى النطرون، دون حدوث إصابات، وأسفر الحريق