بدء انتخابات البرلمان الأوروبي.. وطفرة يمينية متوقعة

سيدلي المواطنون من 28 دولة بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، بينما يقول كثير من السياسيين إنها قد تكون من أكثر اللحظات المحورية في تاريخ الكتلة

تحرير:أحمد سليمان ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

انتخابات البرلمان الأوروبي

بدايةً من اليوم، 23 من شهر مايو، وحتى يوم 26 من الشهر نفسه، يتوجه نحو 350 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، يحق لهم التصويت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار 751 نائبا، يقررون مئات القوانين كل عام، بدءا من عدد ساعات عمل الموظفين، مرورا بنوعية الهواء الذي يتنفسه المواطنون، وصولا إلى قوانين خصوصية البيانات. وستحدد هذه الانتخابات مستقبل الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تصاعد شعبية القوميين في جميع أنحاء القارة، مع استمرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المسيطرة على جدول الأعمال السياسي.

وتشير شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أنه على الرغم من أن الإقبال دائما يكون منخفضا نسبيا، فإن عددا من المحللين يقولون إن نسب المشاركة ستكون أكبر هذا العام، ونتيجة ذلك، من المتوقع أن يشهد البرلمان الأوروبي عملية تغيير كبرى. توقعات بمكاسب كبيرة للشعبويين من المتوقع أن تفقد أكبر مجموعة في البرلمان، حزب