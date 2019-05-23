الحكومة تحسم جدل إلغاء نقل الوزارات للعاصمة الإدارية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

العاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض الصحف الأجنبية من أنباء تفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، موضحة أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعيا إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، موضحة أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعيا إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية.



وناشدت الشركة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الدولة.



