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الحكومة تحسم جدل إلغاء نقل الوزارات للعاصمة الإدارية

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض الصحف الأجنبية من أنباء تفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، موضحة أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعيا إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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الحكومة تعلن موعد تحصيل ضريبة الأرض الزراعية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداول من أنباء عن استمرار الحكومة في تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية هذا العام من الفلاحين، وأنه قد تم إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بداية من عام 2017 وحتى 2020، تخفيفا على المزارعين، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المزارعين.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

حقيقة رفع أسعار الكهرباء من 30 لـ60% خلال يوليو

في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% - 60% خلال يوليو المقبل، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 %- 60% خلال يوليو المقبل، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه فى حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفى يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«العاصمة الإدارية»: نستهدف كافة شرائح المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة. وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة, وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بيع الموسكي وحذف ملايين من التموين.. الحكومة تنفي 13 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، وفي البيانات نفت الحكومة عددا من الشائعات، منها: تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها، إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب شهر رمضان، تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019،
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