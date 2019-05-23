تعرف على دعم"الكهرباء" لمحدودي الدخل والشقق الفاخرة
تحرير:صابر العربي
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
فاتورة كهرباء
مع إعلان وزير الكهرباء، عن الأسعار الجديدة لفواتير الاستهلاك، والتي ستطبق مطلع يوليو المقبل، فالزيادة على كافة شرائح القطاع المنزلي السبعة، بداية من الشرائح الثلاثة الأولى الخاصة بـ"محدودي الدخل"، وصولا إلى الشرائح الأخيرة والخاصة "بسكان الشقق الفاخرة"، فجميعها تحصل دعم من الدولة.
وفي البداية، الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات، فقيمة الفاتورة الفعلية 57 جنيها يتحمل المواطن 16 جنيها وتتحمل الدولة 41 جنيها، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، فقيمة الفاتورة الفعلية 114 جنيها، يتحمل المواطن 37 جنيها، وتتحمل الدولة 77 جنيها.
والشريحة الثالثة، والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلو وات ساعة، فقيمة الفاتورة الفعلية 228 جنيها، يتحمل المواطن 106 جنيها، وتتحمل الدولة 122 جنيها.
وبالانتقال للشريحة الرابعة"أول شرائح متوسطى الاستهلاك"، وتبدأ من 201 إلى 350 كيلووات ساعة، فقيمة الفاتورة الفعلية 400 جنيه، يتحمل المواطن 234 جنيه، وتتحمل
والشريحة الثالثة، والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلو وات ساعة، فقيمة الفاتورة الفعلية 228 جنيها، يتحمل المواطن 106 جنيها، وتتحمل الدولة 122 جنيها.
وبالانتقال للشريحة الرابعة"أول شرائح متوسطى الاستهلاك"، وتبدأ من 201 إلى 350 كيلووات ساعة، فقيمة الفاتورة الفعلية 400 جنيه، يتحمل المواطن 234 جنيه، وتتحمل الدولة 166 جنيه، والشريحة الخامسة وتبدأ من 351 إلى 650 كيلووات ساعة شهريا، فقيمة الفاتورة الفعلية 742 جنيه، يتحمل المواطن 538 جنيه، وتتحمل الدولة 204 جنيه.
والشريحة السادسة، وتبدأ من 651 إلى 1000 كيلو وات، فقيمة الفاتورة الفعلية 1142 جنيها، يتحمل المواطن 1038 جنيها فقط، وتتحمل الدولة 104 جنيهات.
مع تعدى المشترك باستهلاكه لـ 1000 كيلو وات، يتحملها المواطن بالكامل، ولا تتحمل الدولة أى دعم، وعلى سبيل المثال فاتورة 1001 كيلووات بـ 1143 جنيها.