تعرف على دعم"الكهرباء" لمحدودي الدخل والشقق الفاخرة

تحرير:صابر العربي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

فاتورة كهرباء

مع إعلان وزير الكهرباء، عن الأسعار الجديدة لفواتير الاستهلاك، والتي ستطبق مطلع يوليو المقبل، فالزيادة على كافة شرائح القطاع المنزلي السبعة، بداية من الشرائح الثلاثة الأولى الخاصة بـ"محدودي الدخل"، وصولا إلى الشرائح الأخيرة والخاصة "بسكان الشقق الفاخرة"، فجميعها تحصل دعم من الدولة. وفي البداية، الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات، فقيمة الفاتورة الفعلية 57 جنيها يتحمل المواطن 16 جنيها وتتحمل الدولة 41 جنيها، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، فقيمة الفاتورة الفعلية 114 جنيها، يتحمل المواطن 37 جنيها، وتتحمل الدولة 77 جنيها.

والشريحة الثالثة، والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلو وات ساعة، فقيمة الفاتورة الفعلية 228 جنيها، يتحمل المواطن 106 جنيها، وتتحمل الدولة 122 جنيها. وبالانتقال للشريحة الرابعة"أول شرائح متوسطى الاستهلاك"، وتبدأ من 201 إلى 350 كيلووات ساعة، فقيمة الفاتورة الفعلية 400 جنيه، يتحمل المواطن 234 جنيه، وتتحمل