جريمة على الفطار.. تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقه

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

قتل -أرشيفية-

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما، وأوضحت تحريات رجال المباحث والتحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصهره، بمنطقة الأسمرات بحي المقطمفي محافظة القاهرة عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه، واستدعت النيابة العامة شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجنى عليه "شقيقة المتهم" التي أوضحت في أقوالها لرجال المباحث أن زوجها هو من افتعل المشاجرة أولاً.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة المقطم بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى "أحمد. س"، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وأن خلافات بينه وبين زوجهت منذ فترة دفعتها مؤخرا لترك عش الزوجية، وتوجهت إلى منزل شقيقها،