جريمة

جريمة على الفطار.. تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقه

تحرير:محمد رشدي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
قتل -أرشيفية-
قتل -أرشيفية-
جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما، وأوضحت تحريات رجال المباحث والتحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصهره، بمنطقة الأسمرات بحي المقطمفي محافظة القاهرة عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه، واستدعت النيابة العامة شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجنى عليه "شقيقة المتهم" التي أوضحت في أقوالها لرجال المباحث أن زوجها هو من افتعل المشاجرة أولاً.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة المقطم بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى "أحمد. س"، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وأن خلافات بينه وبين زوجهت منذ فترة دفعتها مؤخرا لترك عش الزوجية، وتوجهت إلى منزل شقيقها،
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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طعن-بالسكين

«معندكيش رجالة».. قصة مقتل عامل على يد شقيق زوجته

لم يخطر ببال أحمد، عامل الرخام، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل شقيقها سيكون سببا في قتله وإنهاء حياته في أقل من دقيقتين، حيث تحول المشهد داخل شقة شقيق زوجته لبركة دماء، تعالت أصوات الصراخ والعويل «أحمد مات»، نُقلت الجثة سريعا إلى مشرحة زينهم تحت تصرف نيابة المقطم التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بذبح زوج شقيقته، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وأمرت بتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأي خيوط تفيدهم في القبض على المتهم.
سجن

حبس المتهم بقتل قس كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس "فراش" كنيسة مارمرقس المتهم بقتل قس الكنيسة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد مصرع القس "مقار سعد، 65 عامًا، راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح ناري طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش.ش"، 54 عامًا، ومقيم بأم بيومى، متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن وتوفي في الحال.
سجن

عاطل يقتل سايس سيارات بسبب 50 جنيها في الإسكندرية

قرر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد.أ.ع". باشر التحقيقات المستشار محمد إبراهيم، وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية مايكل مراد، في القضية رقم 12739 لسنة 2019 جنح قسم شرطة باب شرقي. تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام عاطل بقتل "سايس" للسيارات بدائرة قسم باب شرقي طعنا بسلاح أبيض.
قتل- الشروق‎

«مثّلا بجثته».. حبس عاطلين قتلا صديقهما بالشرابية

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة الأزبكية، اليوم الخميس، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل سائق بسبب خلافات مالية بينهما.. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة الشرابية إشارة من أحد المستشفيات تفيد استقبالها سائق، 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، ودلت التحريات على سابقة حدوث مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص 33 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية "مشاجرة وضرب" بسبب خلافات مالية بينهما.
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