حقيقة فرض غرامة على انتهاء رخصة قيادة السيارات

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

سيارة - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف، موضحا أنه تواصل مع وزارة الداخلية التى نفت الأمر تماما، قائلة: "قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون".

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات تجديد رخصة القيادة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية، تشمل: الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومى "سارية"، وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة