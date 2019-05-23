رياضة

بوجود مصري.. انطلاق كأس العالم للشباب 2019‎

يغيب الفراعنة عن المشاركة للنسخة الثالثة على التوالي، بعد مشاركة أخيرة في 2013، ورغم الغياب عن المشاركة بالمنتخب فإنه سيكون هناك وجود لمحمود أبو الرجال وجهاد جريشة
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
كأس العالم لكرة القدم للشباب 2019
كأس العالم لكرة القدم للشباب 2019
تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمين على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
ويغيب المنتخب الوطني عن المشاركة للنسخة الثالثة على التوالي، بعد مشاركة أخيرة في 2013 انتهت بالتوديع من دور المجموعات، حيث تمتلك مصر 8 مشاركات أفضلها في 2001 بالحلول ثالثا، ورغم الغياب المصري عن المشاركة بالمنتخب، فإنه يوجد محمود أبو الرجال حكما للراية وكذلك جهاد جريشة حكما لتقنية الفيديو. بطولة مارادونا
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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ليفربول-برشلونة (4)

صحف إسبانية عن فوز البرسا: ميسي يستحق الكرة الذهبية

تغنت الصحافة الإسبانية بالفوز الكبير، الذي حققه فريق برشلونة، خلال المواجهة النارية التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، بين البرسا ونظيره ليفربول الانجليزي، فى إطار ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أمطر فيها الفريق الإسباني شباك الريدز بثلاثية نظيفة، سجلها كل من ميسي «هدفين» ولويس سواريز، ليضع برشلونة قدمًا في نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الريدز، ويلتقي رجال كلوب بفريق برشلونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.
ميسى

الصحف الإنجليزية تتغنى بميسي: العبقري الذي قتل كلوب

تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق فوز كبير على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقاد ميسي الفريق الكتالوني إلى فوز غال على الريدز، مسجلا الهدفين الثاني والثالث، بينما سجل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الأول. واستحوذت المباراة على اهتمام كبير من الصحافة الإنجليزية، التي أبرزت تألق الساحر الأرجنتيني ميسي اللافت خلال اللقاء، ترصد «التحرير» أهمها في السطور التالية..
ميسى-سواريز

تعليق الصحافة العالمية على سقوط ليفربول أمام برشلونة

علقت الصحافة الإنجليزية والإسبانية على المواجهة النارية التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، بين برشلونة وليفربول، فى إطار ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أمطر فيها الفريق الإسباني شباك الريدز بثلاثية نظيفة، سجلها كل من ميسي «هدفين» ولويس سواريز، ليضع برشلونة قدمًا في نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الريدز، ويلتقي رجال كلوب بفريق برشلونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.
ميسى-وفان دايك

ميسي يكشف سر احتفاله مع الجمهور بعد أهدافه في الريدز

قال الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف فريق برشلونة الإسباني، إن فريقه كان لديه فرصة لتعزيز فوزه على ليفربول بأربعة أهداف نظيفة، مؤكدًا أن الفوز برباعية كان سيجعل النتيجة رائعة بالطبع، لكن فريقه حقق فوزًا جيدًا على أية حال. وشدد ميسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن التأهل للنهائي لم يحسم بعد، خاصة أن مباراة العودة ستقام في «أنفيلد»، مشيرًا إلى أن ليفربول اعتمد على اللعب العنيف في الالتحامات أحيانًا، وهو ما لم يعتد عليه لاعبو البلوجرانا.
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