بوجود مصري.. انطلاق كأس العالم للشباب 2019‎

يغيب الفراعنة عن المشاركة للنسخة الثالثة على التوالي، بعد مشاركة أخيرة في 2013، ورغم الغياب عن المشاركة بالمنتخب فإنه سيكون هناك وجود لمحمود أبو الرجال وجهاد جريشة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

كأس العالم لكرة القدم للشباب 2019

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمين على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.

ويغيب المنتخب الوطني عن المشاركة للنسخة الثالثة على التوالي، بعد مشاركة أخيرة في 2013 انتهت بالتوديع من دور المجموعات، حيث تمتلك مصر 8 مشاركات أفضلها في 2001 بالحلول ثالثا، ورغم الغياب المصري عن المشاركة بالمنتخب، فإنه يوجد محمود أبو الرجال حكما للراية وكذلك جهاد جريشة حكما لتقنية الفيديو. بطولة مارادونا